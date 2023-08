Nacional, Mancini dimite, Spalletti será el nuevo entrenador de Italia

Grietas en la selección

Ayer, a última hora de esta mañana, el comunicado de prensa oficial: «La FIFA reconoce la renuncia de Roberto Mancini como entrenador en jefe de la selección italiana». A última hora de la tarde, y buscado por la Asociación de Fútbol, ​​que con cierta tensión exigió la confirmación del sesgo de la decisión, llegaron a Instagram las palabras de Mancio: «La renuncia como entrenador de la selección fue mi elección personal». Gracias y saludos habituales. «Fue un honor». A más tardar el 17 de junio, en Enschede, tras la derrota ante España en la Nations League, Mancini confirmó: «Escucho cosas sobre mí que no tienen ton ni son. Me quedo y estoy feliz. Corremos el riesgo de ganar el Mundial de 2026″. Taza.» A principios de agosto, aceptó el nuevo cargo de supervisor de las selecciones Sub-20 y Sub-21 y participó en la reorganización de las selecciones juveniles nacionales. La Asociación de Fútbol confirmó que el técnico había dado el visto bueno total a los nuevos nombramientos, mientras que en un entorno zurdo había descontento por el trato dado a algunos integrantes de la plantilla. Mancini había notado un declive en la confianza, que se confirmó con el nombramiento de Gigi Buffon al frente de la delegación, descendiente desde arriba. Quizás la gota que colmó el vaso. Seguramente, algo pasó después de la impactante derrota ante Macedonia. Y no podía ser de otra manera. En ese momento, su renuncia (y no solo su renuncia) era más comprensible. La obra maestra de la Euro 21, por la que siempre estaremos agradecidos, le aseguró una nueva apertura de créditos, pero tras el fracaso del Mundial ante rivales menores, y tras la tardía renovación de la selección, Roberto ya no pudo presentarse como el Dominó definitivo del Universo Azul, había que llegar a un acuerdo. ¿Son estas dinámicas y el orgullo fracturado suficientes para justificar la resignación? Habrá razones más ricas. Faraónico contrato para dirigir la selección saudí durante los próximos tres años. En esos lares aseguran que el convenio está por vencer, efectivamente ya está firmado, y dicen que las negociaciones comenzaron en junio.