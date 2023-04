Nació en Bari Health, el test revolucionario que ayuda a prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares con la dieta mediterránea. Moschetta: «Todo el mundo puede hacerlo»

Una revolución en el contexto de la dieta mediterránea y la prevención de riesgos cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares inicialmente. Se llama «Chrono med diet Score», es un cuestionario en línea gratuito, disponible en italiano e inglés, que todos pueden hacer fácilmente a través de un teléfono inteligente, PC o tableta haciendo clic en el enlace: http://www.chronomeddiet.org

Este es un estudio científico publicado en International Journal Nutrientesfirmado y dirigido por un grupo de investigación de Polyclinicino y Barry University antonio moscatelProfesor de Medicina Interna en la Universidad de Barry. La traducción al italiano del estudio, que se desarrolló dentro del proyecto On food, es: «Identificación de una nueva puntuación para la adherencia a la dieta mediterránea inversamente asociada con la obesidad visceral y el riesgo cardiovascular: Chrono Med Diet Score (cmds)». La última novedad radica en la relación entre cuándo se consumen alimentos ricos en almidón a lo largo del día; Tiempo destinado a la actividad física y balance energético diario.

Profesor Antonio Mocetta

Las puntuaciones ya validadas para la dieta mediterránea no permitían determinar el riesgo cardiovascular al 100 por 100. De ahí la idea de introducir otras variables que tengan en cuenta el tipo de hidrato de carbono, el movimiento físico y los horarios en los que se ingieren. Por lo tanto, no es suficiente comer cereales, frutas o alimentos ricos en almidón para asegurarse de seguir la dieta mediterránea; Tienes que hacerlo de la manera correcta y en el momento correcto. “Gracias a este nuevo hallazgo, será más fácil identificar y controlar la obesidad abdominal, la lipopatía visceral, es decir, la grasa intraabdominal, y predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular, como comentábamos”, explica el Prof. Moschetta.

Solo toma unos minutos completar el cuestionario ingresando su sexo, edad, peso, altura y circunferencia abdominal; El siguiente paso es recopilar las diferentes áreas en cuanto a cuánto y cuándo se come: fruta, verdura, carne, pescado, pasta, mantequilla, cereales, hidratos de carbono y alcohol. El resultado es un rango de -13 a 25 pips. A menor puntuación, menor adherencia a una verdadera dieta mediterránea. Y viceversa. «También hemos añadido razones de por qué, quizás, una persona puede no seguir la dieta mediterránea y cuáles son los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si se bebe mucho alcohol o si se come mucho a altas horas de la noche». o si se mueve un poquito”, agrega Mochita.

«Cuidado con las nueces y las almendras, pueden promover la obesidad»: Desde Bari, Moschetta descubre reformulando las reglas de la nutrición por Cinzio Desani

19 de enero de 2022

El estudio tomó alrededor de tres años, se llevó a cabo en el Centro Médico Universitario Frogoni de la Clínica de Bari y se basó en casos concretos: participaron más de 350 residentes de Bari con una edad promedio de 50 años. “La dieta mediterránea es la única solución de estilo de vida (lifestyle) que puede proteger contra el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, agrega Moschetta.

La dieta mediterránea original se caracteriza por un alto consumo de verduras y frutas, asociado al uso equilibrado de cereales, legumbres, hierbas aromáticas y aceite de oliva virgen extra como principal fuente de grasas en la dieta diaria. Hoy en día, los hábitos alimenticios definitivamente han cambiado. Las comidas principales – desayuno, almuerzo y cena – suelen ser sustituidas por meriendas y meriendas. Esto ha contribuido, en algunos casos, a cambios en el metabolismo cardíaco, en particular obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina e hipertensión arterial.

‘Intestino en la cabeza’: Antonio Mocetta habla del viaje al ‘segundo cerebro’ cinzio desani

02 abril 2019

“Conocer el riesgo de uno es fundamental para la salud -añade el docente- no solo para reducir la enfermedad sino para que los tratamientos funcionen mejor, por ejemplo en el caso de la diabetes o la hipercolesterolemia. Siempre hay un momento para volver -concluye Moschetta- incluso para aquellos Quienes ya han sufrido problemas con el corazón y los vasos sanguíneos, pueden seguir este camino, es decir, la llamada prevención secundaria.