Gianna Nannini y la pelea violenta con Mara Maiucci: un golpe violento lanzado | Una historia de fondo escalofriante

Mara Mayonchi recuerda el histórico choque con la cantante Gianna Nannini: la historia de la discográfica sorprende.

Productor de grabaciones Mara Mayonchi Ingresó al mundo de la música en 1967 gracias a un anuncio en el periódico «Il Corriere della Sera», y comenzó a desarrollar sus habilidades en Ariston Records.

Tras las primeras colaboraciones con Ornella Vanoni y Mino Reitano, el auténtico boloñés aceptó la oferta de Mogol y Lucio Battisti, instalándose como responsable de prensa del recién nacido sello discográfico un numero.

Posteriormente, Mara Mayonchi ocupó el cargo de directora editorial en Dischi Ricordi, y en 1957 descubrió el talento de un joven. gianna naninilos une gracias a un contrato de exclusividad.

Los dos primeros profesores de la música italiana construyeron luego sólidas carreras en sus respectivos sectores, manteniendo una relación Respeto mutuo y confianza. Pero en los albores de su relación, se enfrentaron amargamente, como lo demuestra la confesión de Mara Mayonchi a «Il Corriere della Sera».

Mara Mayonchi dice: «No se puede hablar con él»

Muchos años después de este afortunado anuncio, Mara Maionchi concedió una entrevista exclusiva a «Il Corriere della Sera», repasando los hitos de su carrera discográfica.

Producto de las más dispares colaboraciones con artistas de prestigio, la productora recordó los tiempos de su debut:Milán fue la capital de la discografía, no solo porque no hay etiquetas, sino también porque la música deriva del escenario, que a su vez deriva de la edición. Los artistas de hoy pueden ser escuchados de muchas maneras, pero en el pasado había que dejarlos, crear espacios para ellos. Incluso en la actualización. Y aquí empezaron los problemas: Mina solo quería covers, sino estaría triste, Lucio Battisti empezará a tocar desde las nueve de la mañana, hasta que encuentres el acorde adecuado, y antes de eso no podrás hablar con él…«.

La disputa entre Mara Mayunchi y Gianna Nanini

La productora también recordó su viaje al Número Uno de Mogol y Battisti: “También me llevé Finardi, por así decirlo. Una de las personas que me impactó en la primera reunión fue Lucio Battisti. Tenía algo simple y complejo al mismo tiempo. No siempre entendí el talento. Por ejemplo, no entendí enseguida «La muñeca» de Patty Bravo y tuve que volver a escucharla. Nanini, sin embargo, no, cuando la escuché tocar por primera vez, me conmovió…«.

Sin embargo, el conmovedor rockero la golpeó fuerte: «Era un volcán, un sonido increíble… ¡Una vez que tuvimos una pelea campal, le di un puñetazo a la mesa!«.