Nace en Mirafiori el nuevo centro de I+D y diseño para Italia: cuesta 150-200 millones

Turín – el edificio histórico de Mirafiori y viejo»Cuerpos centralesTurín será reorganizado. entrar sobre 150-200 millones de eurosaunque aún se está determinando el alcance de la operación, para dar nuevas oficinas a 10 mil ingenierostécnicos y diseñadores que trabajan en Italia estelares. Estará listo en 2025.

Es uno de los tres campus anunciados en Europa, los otros dos están en Poissy en Francia, donde ya comenzaron las obras, y en Russelsheim en Alemania. El objetivo es fortalecer las raíces de los postes destinados a diseñoEn el investigación Y desarrollo Y Cuerpos centrales de Stellantis a través de proyectos innovadores, sostenibles y colaborativos.

“Con cada nuevo campus, rediseñamos nuestros edificios icónicos para hacerlos más acordes con nuestras nuevas formas híbridas de trabajo, ya que muchos de nuestros colegas se benefician de la flexibilidad del trabajo flexible y, al mismo tiempo, ayudan a reducir la huella de carbono de la empresa. .” Javier ChiróDirector de Recursos Humanos y Transformación, Stellantis.

«Queremos ofrecer a nuestros empleados una experiencia completamente nueva en términos de tiempo en sitio fomentando intercambios internos y con otras empresas que promuevan el desarrollo conjunto y la inteligencia colectiva, integrando la experiencia de trabajo remoto. Es un proyecto ambicioso, tanto para la compañía y para los empleados, eso nos ayudará a lograr Nuestro objetivo es tener cero emisiones de carbono y convertirnos en un lugar ideal para trabajar”, ​​explicó el gerente.

Global Head of Automotive Group Personnel, de Exor que también controla república, También se reunió con los sindicatos de trabajadores metalúrgicos. Las primeras reacciones de Fim, Fiom, Uilm y Fismic fueron todas positivas, aunque los metalúrgicos de CGIL confirmaron que reorganización No nuevas contrataciones. Chéreau responde que antes Según cabe suponer Primero debemos entender los escenarios del mercado y del proyecto, y también para no encontrarnos en una situación de crisis que lleve a la reestructuración.

Algunas características de la futura estructura: Integración Paneles solares En arquitectura, el uso de tecnologías de ventilación de bajo consumo, la reutilización de materiales, elecciones arquitectónicas que aseguren la eficiencia ambiental, la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio climático, y grandes espacios verdes que contribuyan a la termorregulación y el bienestar de los empleados. También habrá un impacto social: los espacios de trabajo del mañana serán ambientalmente responsables y totalmente adaptados a los nuevos métodos de trabajo híbridos. Todo para ayudar a reducir la huella de carbono de Stellantis.

Centro de reciclaje en Mirafiori Identifican 500 trabajadores Editado por el Consejo Editorial de Turín

14 de junio de 2023

La operación encaja en los planes del primero pivote de la economía circular Stellantis, que se lanzará en 2023 en la región de Mirafiori.

Luego hay un archivo Centro de tecnología de baterías Las pruebas de rendimiento y la validación de los componentes de la batería (celdas/módulos/paquetes) se realizarán durante las fases de desarrollo y producción. La inauguración oficial tendrá lugar en la segunda mitad de este año.

En el contexto de Empresa conjunta con Punch Apodado Electronic Transmission Assembly, Turín albergará una instalación de última generación para la producción y el suministro de innovadoras transmisiones eDCT para la nueva generación de modelos híbridos y Phev de la compañía. Su contribución ayudará a Stellantis a electrificar aún más su cartera de marcas con soluciones limpias, seguras y accesibles. El chasis se pondrá en marcha a principios de 2024. Los Fiat y Abarth 500 totalmente eléctricos, los nuevos Maserati Levante, Quattroporte y Ghibli, GranTurismo y GranCabrio se producen en Turín y también están disponibles en la versión Folgore 100% eléctrica.