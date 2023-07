¿El COVID nació en un laboratorio? Un científico chino habló… »ILMETEO.it

¿El COVID nació en un laboratorio? erudito chino…

¿El COVID nació en un laboratorio? erudito chino…allá BBC Ha sido reportado En una entrevista con George Gaohasta 2022 Jefe Centro Chino para el Control de Enfermedades (CDC) El actual vicepresidente Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, probable reconocimiento de que El covid puede haber salido del laboratorio Por lo tanto, no es el resultado de cruzar de animal a humano. Todo esto podría haber sucedido en China en 2019 o incluso antes.

MandíbulaVirólogo e inmunólogo de fama mundial, desempeñó un papel clave en la respuesta a la pandemia y los esfuerzos para rastrear sus orígenes. hay que decir Pekín ha rechazado cualquier hipótesis sobre la infección que pueda haberse originado en el Instituto de Virología de WuhanEl laboratorio en la capital, Hubei, es donde se detectó el virus por primera vez a fines de 2019.

Sin embargo, Gao admitió: «Siempre puedes dudar de cualquier cosa. Esto es ciencia. No descartes nada».

Hasta la fecha, una de las hipótesis más apoyadas es que El virus pasó de los murciélagos a los humanos., posiblemente a través de otros animales. Un escenario apoyado por varios académicos, pero señalado por otros que no hay pruebas suficientes para descartar la principal posibilidad alternativa: que el virus ha infectado a una persona que participa en la investigación planificada Para comprender mejor la amenaza de los virus naturales. Ambos se basan en la idea de la falta de pruebas. Realmente no sabemos de dónde viene el virus, y la pregunta sigue abierta. El mundo concluyó.

Específicamente de China, en apoyo de la tesis del salto de especies, el documento informó RepúblicaUn estudio llegó el pasado abril Localiza los orígenes del Covid en una pescadería de Wuhanen la provincia de Huanan a principios de 2020. Aún está abierto el debate sobre si este trabajo es confiable.

Entonces, ¿qué surgió del trabajo de los expertos chinos? El análisis de muestras ambientales y animales del mercado encontró rastros de SARS-CoV-2. Un análisis más detallado del material genómico encontrado en muestras ambientales positivas y negativas reveló una amplia gama de animales en el mercado, incluidas especies como perros mapachesque previamente se planteó como posibles huéspedes intermedios para el SARS-CoV-2.

