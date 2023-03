Murió Mike Berlin, fue el autor de Bubsy y fundador de Sony Bend Studio

Él murió mike berlínel veterano de la industria que creó la serie caca Fue el fundador de Blank, Berlin & Co. conocido hoy como Estudio de curva. Falleció esta semana a la edad de 73 años.

Berlyn comenzó su carrera en la industria del juego en 1981, ayudando a publicar Oo-Topos. Durante los años siguientes, Perlin trabajó para empresas como Sentient Software, 989 Studios y EA y Activisión y títulos como Zork, Altered Destiny y la aventura gráfica Suspended: A Cryogenic Nightmare.

Es más famoso por crear la serie de plataformas. cacaa pesar de trabajar en solo dos juegos del mismo género, Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind de 1993 y Bubsy 3D de 1996.

En 1992, Blank y Marc Blank fundaron Blank, Berlyn & Co. , más tarde conocido como Eidético y ahora como Estudio de curva, un equipo de PlayStation Studios. Dejó la empresa durante el desarrollo de Syphon Filter, ya que no estaba satisfecho con el panorama de los juegos en ese momento y la naturaleza del proyecto.

Además de sus éxitos en diseño y programación, Berlin tuvo un breve período como novelista. A principios de la década de 1980 publicó The Integrated Man and the Crystal Phoenix, siendo su último libro The Eternal Enemy de la década de 1990.

Hagamos el nuestro condolencias A la familia y amigos de Berlin.