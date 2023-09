Murió después de que los mapas indicaran: El puente se derrumbó hace 9 años. Ahora la familia está demandando a Google

Iba en su camioneta y seguía Direcciones de Google Mapspero no estaba en la ruta que le sugirieron no hay puente. fue la infraestructura Se derrumbó hace 9 años.pero la aplicación no se ha actualizado lo suficiente: el hombre acabó en un pequeño arroyo y es Hundimiento En la camioneta. Esta historia es del 30 de septiembre de 2022 y ocurrió nuez, en Carolina del Norte. Un año después, como informó el periódico The Sun. guardiánAl igual que los familiares de la víctima. Demandar a Google a Negligencia.

Philip Paxson, de 47 años, era nativo de Hickory. Ese día regresaba de casa de un amigo, donde celebró el cumpleaños de su hija de nueve años. Su esposa se fue primero con las dos niñas, mientras él se quedó para ayudar a limpiar. Según el relato de la fiscalía, el hombre no conocía el barrio, por lo que utilizó Google Maps para guiarle hasta su domicilio. “Él dirigió con advertir En la oscuridad y bajo lluvia«, declararon los abogados de la familia. Debería haber un puente sobre la carretera, pero la aplicación «No actualizado». Según lo que la suegra mencionó anteriormente Facebookél no estaba allí Ni siquiera barreras o señales de advertencia Para los automovilistas, ni antes del puente ni en la carretera que baja al río. Según el periódico Charlotte observadoraInicialmente se colocaron barreras que bloqueaban el acceso a la carretera en la entrada del puente, pero ya no están en su lugar debido a los repetidos actos de violación. Sabotaje.

Según el abogado de la familia, los residentes de Hickory habrían hecho precisamente eso Me comuniqué con Google varias veces. Lo que indica el colapso de lo que se llamaba entre los lugareños. “Puente a ninguna parte”. hombre incluso Enviar varios correos electrónicos Al gigante de TI por no utilizar correctamente en 2020 la función «Sugerir una edición». Sin embargo, no iba a venir de Google. sin respuesta. Entonces los abogados de la familia Paxson presentaron una demanda contra el gigante tecnológico por negligencia. También participó en la acusación. Tres empresas privadas de gestión de propiedadesResponsables del terreno donde ocurrió el accidente y los terrenos circundantes: Las tres empresas locales debían mantener el puente. El tribunal civil conoce el caso. Condado de Wake.

«Nuestras niñas nos preguntan cómo y por qué murió su padre, y no encuentro las palabras que puedan entender por qué. Como adulta, todavía no puedo entender cómo los responsables de los indicadores GPS y del puente pudieron actuar de esta manera». «Poco interés por la vida humana».Su esposa dijo Alicia Paxson En la situación actual. Mientras tanto, un portavoz de Google envió a la familia «más que cualquier otra cosa «Profundas condolencias» Para la empresa también se puede leer guardián. «Nuestro objetivo es proporcionar información precisa sobre la ruta en los mapas y estamos investigando esta causa».