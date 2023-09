El presidente de Milán, Serravalli, y el vídeo a 240 km/h en el coche: “Pido disculpas, ejemplo negativo. «Fue un acto muy breve de diversión».

aGiovanna María Fagnani

“Me pasé por unos segundos el límite de velocidad y listo, pero no lo digo para justificarme, solo para dar contexto a lo que ven en el video. Para el resto, Este fue un comportamiento claramente inapropiado y reprensible. De lo cual asumo toda la responsabilidad. Fue un concierto divertido, un concierto muy corto y divertido. Un error que no volveré a repetir.» Benjamino Lo Presti, presidente de Milano Serravalli Comentarios como este video Relanzado por Selvagia Lucarelli Lo que ve es “salir del gas”. El conduce su Porsche En la carretera estatal nº 36 en dirección Lecco, cerca de Cinisello Balsamo, superando el límite permitido.

El contador estaba con su sobrino y se dirigían al hipódromo. . “Mi sobrino me invitó a escuchar el ‘sonido’ del auto y le respondí así. Él no tiene nada que ver con eso, la responsabilidad es únicamente mía. Fue una actitud infantil y creo que se relaciona con todos nosotros. . Pero esto no es menos reprobable”.

Lo Presti, entre otros, es campeón de rallyes: en 2022 ganó el tercer grupo del Campeonato Italiano de Rallyes de Coches Históricos. “Normalmente no conduzco así. Conozco bien las normas de seguridad, pero repito, no quiero justificarme de ninguna manera”. Pisar el acelerador y conducir más allá de los límites es molesto. La campaña “Conduce bien, no seas un héroe”, lanzada por Milan Serravalli en agosto. “Por supuesto”, dice, “aunque en ese caso estemos hablando de otros comportamientos, como evitar beber antes de conducir”.El video que publicó en Facebook ya no está disponible: “Lo eliminé, específicamente para evitar que fuera un ejemplo negativo”. ¿Pido disculpas por lo que pasó? “Las disculpas tienen su origen en estas palabras mías. Por lo demás, solemos pedir disculpas por conductas que hayan causado daño a alguien. Este no es el caso.»