Mundial de Qatar en el inicio Sorprende a Morgan Freeman en la ceremonia inaugural – Deporte

Grandes aplausos para la ‘sorpresa’ de la ceremonia inaugural de Qatar 2022, el actor estadounidense Morgan Freeman, en pleno estadio Al Bayt, por la apertura de la Copa del Mundo, que fue creada por el italiano Marco Palish. Freeman habló brevemente con un actor diminuto y discapacitado, mientras el público escuchaba en silencio y se encendían cientos de lucecitas en las gradas. Luego comenzaron los cantos y la danza, que Balich quiso representar la «línea» continua que une a todos los seres humanos y -en el caso de Qatar- su pasado y sus tradiciones con el presente. A continuación, entraron en escena los abanderados de la Federación Italiana, portando las banderas de los 32 equipos participantes. Cada uno es evocado por una canción o un coro de personajes en el escenario y un grupo de fanáticos del equipo animando en las gradas.

Todas las mascotas de ediciones anteriores de la Copa del Mundo, incluido ‘Ciao’ de Italia 90, están en el centro del estadio local, ya que dentro de una hora comenzará el partido inaugural de Qatar 2022. En la ceremonia, presentada por Marco Palisse, al final de la conmemoración, la mascota de gran tamaño con keffiyeh y túnica árabe despega entre los aplausos del estadio.

Mascotas de ediciones anteriores de la Copa del Mundo

«Demos la bienvenida a la Copa del Mundo. Muchos de nosotros hemos trabajado duro para organizar un torneo exitoso, poniendo todos nuestros esfuerzos en interés de la humanidad. Ha llegado el día que todos esperábamos». Así lo dijo el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en el discurso que inauguró oficialmente la Copa del Mundo 2022. Y agregó: “Seguiremos el gran espectáculo del fútbol -añadió- es bueno que la gente deje de lado lo que la divide y recoja lo que la une. Que estos sean días que puedan inspirar bondad y esperanza. Bienvenidos y mucha suerte a todos .» El cantante surcoreano Jungkook y el cantante qatarí Fahd Al-Kubaisi cantaron juntos el himno de Qatar 2022 «La’eeb», que es una palabra para «jugador» en árabe. Luego un breve discurso de Morgan Freeman. Inmediatamente después de la recepción del príncipe, los fuegos artificiales iluminaron la noche en el desierto. Y así, exactamente 30 minutos después, como era de esperar, concluyó la ceremonia de apertura. Equipos en el campo para calentar, caras muy tensas de jugadores qataríes y grupos de trabajadores de campo regando el jardín del estadio Al-Bayt, que se alza en el desierto a cincuenta kilómetros de Doha.

El primer Mundial desértico que se lanza con Qatar y Ecuador, el primero en invierno y el más polémico, Desgarrado por la controversia y las denuncias de corrupción, Qatar construyó sus estadios mientras reconstruía todas las estructuras del país en un tiempo récord. Pero a costa de un trabajo cercano a la esclavitud, recibe una miseria, sin derechos, para los trabajadores expatriados, cuyo número es tres veces mayor que el de los qataríes. Y sin abrirse a los derechos humanos y civiles de la población. En vísperas del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que hoy se siente «árabe, gay e inmigrante».

Será la búsqueda del título de campeón de Francia, donde Argentina y Brasil compiten con la selección francesa por el rol de candidato, y Cristiano Ronaldo está en una despedida al igual que Leo Messi. Mientras que Italia queda por ver. Aproximadamente 35 grados en el exterior, un frescor artificial en el interior gracias al aire acondicionado extendido por primera vez a los campos, gradas y césped.

Esto también es una violación, esta vez de los estándares de sostenibilidad ambiental ahora dictados globalmente, casi una distorsión de la «corrección política» de un país anfitrión que se ha visto obligado a construir 8 estadios en Doha, ciudad que también es la única. en su territorio, del tamaño de Abruzzo. Segunda Copa del Mundo consecutiva, después de la Copa del Mundo 4 años antes, sin que Italia se clasifique, y tercera en la general en comparación con la Copa de 1958 en Suecia. Es la cuarta ausencia del equipo azul de una gran competencia mundial si consideramos la primera edición de 1930 en Uruguay, donde Italia optó por no participar en protesta por no ser elegido como país organizador.

Los derechos de los trabajadores, las mujeres, los inmigrantes, el mundo LGBTQ+, la disidencia, los derechos de las minorías y la lucha contra la injusticia y por la democracia han alejado hasta ahora los titulares deportivos de las portadas. A día de hoy, estas realidades -acusaciones a menudo muy graves como las de las federaciones que atribuyen 6.500 muertos en acción en estos 12 años de derechos ignorados en Qatar- deben convivir con el fútbol que se juega. En otras versiones, las peleas de los oponentes y de las minorías se resolvieron en el primer saque inicial del torneo. Esta vez, las luchas ciudadanas por la justicia y los derechos no se desvanecerán y el fútbol tendrá que aprender a convivir con ello.

El portero y capitán alemán Manuel Neuer, por ejemplo, ha confirmado que llevará el brazalete «One Love» para promover la diversidad y la inclusión en Qatar. Y se acomodará entre los puestos “sin miedo”, porque su federación lo apoya, aunque la FIFA no lo hizo, incluso diciendo que está en contra de las camisetas y mostrando afiliación a las batallas civiles en el campo. Pero no será solo el hashtag #boycottQatar el que destacará entre las protestas, los dramas de los países participantes llamarán la atención del mundo deportivo, a partir del lunes cuando se clasifiquen Inglaterra e Irán. El segundo día. El portero y delantero suplente de la selección iraní, Hossein Hosseini y Vahid Amiri, expresaron hoy «su solidaridad con las víctimas de las protestas» en su país, mientras crecen las manifestaciones tras la muerte del iraní-kurdo Mohsa Amini, de 22 años. Quien murió luego de ser arrestada por no usar el velo correctamente.

El desafío aparece a nivel deportivo en esta edición un tanto abierta, con varios equipos en esta última edición de 32 participantes capaces de desafiar a los campeones franceses. Unas esperanzas que han cobrado fuerza tras las numerosas derrotas en Les Bleus, empezando por las de Pogba y Kanté. Es el último Mundial de Leo Messi, que sueña, a los treinta y cinco años, con unirse a su compatriota Diego Maradona en el Olimpo de las leyendas, y ganar el Mundial que ya se le ha escapado 4 veces. Su vecino Cristiano Ronaldo, que ha afrontado más de una década de desafíos por el Balón de Oro, ha llegado entristecido por el declive y los recientes desencuentros con su club, el Manchester, y buscando un golpe final inesperado con la selección de Portugal. Junto a los dos equipos campeones que han dominado esta parte del siglo, parecen capaces de dar la batalla a una Inglaterra que suele traicionar las expectativas ya una España y una Alemania renovadas, con una Holanda a la que Louis van Gaal nunca ha domado. Mesa de trabajo. También existe la expectativa de saber quiénes serán los fanáticos en las gradas en el desierto: ¿dobles locales con camisetas cómicas que animan o fanáticos reales que desembarcarán de sus propios países a pesar de los fabulosos costos de la aventura? Por ahora, lo único seguro es que habrá aficionados VIP que, al finalizar los partidos, volverán a dormir -en jets privados- en los hoteles multiestrella de la vecina Dubái. (Relación comercial).