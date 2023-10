Mourinho: «Pellegrini, parece ser su lesión habitual. El esfuerzo de Aouar debería venir en nuestra dirección».

La Roma ganó la Europa League al Servette y se extendió. José Mourinho habló así después del partido europeo, y también sobre la lesión de Pellegrini.

Pellegrini co. – “Lamentablemente es un jugador con un potencial enorme pero tiene ese historial médico que lo frena periódicamente, todavía no lo he visto, no he hablado con él, no he hablado con los médicos, pero por lo que vi, Por su lenguaje corporal me pareció que era algo muscular en el músculo flexor, «Eso es lo que le suele pasar». Como aprendí de lo que mencionaste. voz amarillaPellegrini quedó fuera del campo por un problema en el flexor derecho.

La primera mitad – «Sí, pero el primer tiempo fue terrible y no me gustó nada. Estaba en una gran posición para ver el partido, vi el primer tiempo y no me gustó. Nunca presionamos. Allí Fue un momento en el que tuvieron el balón durante más de un minuto. Muy pasivos, les dejamos jugar: «Con poco movimiento cuando el balón llega a uno de nuestros jugadores. Eso no me gusta. En la segunda parte la situación cambió». , la intensidad del partido cambió. Había más confianza, me gustó bastante la segunda parte».

Lukaku-Belotti – «En el primer tiempo no me gustó nada, y en el segundo tiempo me gustó. Cuando jugamos con los dos, sin Paolo nos falta creatividad, el jugador que baja y comunica. Cuando faltan los dos, Paolo y Pellegrini, Falta creatividad. Pero son presencias físicas. Si llega «Nuestros quintos están atrás y meten el balón en el área para que podamos marcar un gol. Pero jugar con Paulo es una cosa y jugar sin él es otra».