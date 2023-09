MotoGP, Quartararo sobre Pico: “Este tipo de accidentes no deberían volver a ocurrir”

Barcelona, ​​3 de septiembre de 2023 – Todos están preocupados por la caída de Pico Bagnaya En la primera vuelta del Gran Premio de Cataluña A Barcelona. Afortunadamente el piloto de Ducati y campeón del mundo se encuentra en buenas condiciones pero hubo mucho miedo cuando se le vio saltar de la moto cuando llegaba todo el grupo, junto a Brad. Notario Lo cual no pudo evitar golpeándolo en la pierna. Bagnaya se encuentra bien, no sufrió ninguna fractura y, lo más importante, no perdió el conocimiento. Fue bien ver la dinámica de la caída. Pero esto es exactamente de lo que se quejó Fabio en las numerosas repeticiones que también se mostraron a los corredores. Quartararo.

«Nos vemos obligados a revisar las cascadas».

La caída de Biko se vio claramente tanto en la transmisión en vivo como luego en la repetición, lo que no agradó a todos. Quartararo. El francés requiere menos repeticiones por caídas graves, especialmente para familiares y colegas. El pensamiento de Fabio: «Casi choco con Pico – sus palabras – Vi muy bien el accidente pero lo que absolutamente debe cambiar es que en boxes nos vemos obligados a revisar los accidentes una y otra vez. No debería ser así, Se aplica a nosotros, los colegas y se aplica a las familias. Escribo: «Estaría en el lugar de mi padre, Biko o cualquier otro conductor». Un día complicado en cuanto a accidentes ya que, además de Bagnaia, otro piloto de Ducati, Enya, ha sufrido un accidente bastianini Que noqueó a todos los corredores que estaban a su lado: «Le pegó a cinco, estaba por dentro y podían pasar ciertas cosas. Fue su culpa pero fue mala suerte», comentó Quartararo. Luego estaba la carrera y para yamaha Hubo pequeños pasos hacia adelante. El séptimo puesto de Fabio puede considerarse suficiente en una temporada en la que la competitividad de la M1 frente a las marcas europeas se ha derrumbado: «Creo que fue un buen día – análisis de Quartararo – volvimos a la regla del año pasado en el calentamiento y en la carrera. «. La decisión dio sus frutos. «Pude lograr un buen ritmo y eso me satisface, pero esta no es la primera vez que regresamos para hacer algo diferente». Quartararo Hace un año ganó en Barcelona, ​​mientras que ahora como mucho puede luchar por acabar entre los diez primeros. La diferencia es clara, y para el francés siempre queda la frase habitual: en los test de Misano entenderá el nivel del nuevo M1. Mientras tanto, hay que aceptar la nueva situación que no permite a Fabio luchar por victorias y podios. Adoptó un enfoque más zen, sabiendo muy bien que su moto no podía ofrecer más: «Es mentalmente difícil pasar de ganar por seis segundos a séptimo por diez segundos. Es duro, pero yamaha Sabe lo importantes que son los tests de Misano”. La fecha es el 11 de septiembre, el día después del Gran Premio de Rimini Riviera que cerrará, como siempre, el verano de las motos.

