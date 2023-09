La conciencia, ¿la crean las neuronas de nuestro cerebro? El fallo por el momento es sólo parcial: lo que dice la ciencia

¿Qué dice la ciencia sobre la conciencia? El fallo sigue siendo parcial. Se cree que las neuronas están involucradas.

Siempre nos hemos preguntado: ¿Cómo evoluciona la conciencia? Hasta el momento son sólo suposiciones, no hay nada confirmado. Con el tiempo, algunos científicos intentaron comprender esto. En 1998, el neurocientífico alemán Christoph Koch y el filósofo australiano David Chalmers concluyeron: Hicieron una apuesta. Según ellos, dentro de 25 años a partir de ese momento, es decir, en 2023, se conocerá el mecanismo para generar conciencia. Hace unos días la Sociedad para el Estudio Científico de la Conciencia emitió su fallo: Eso es lo que pensaron.

Un estudio que puso a prueba ambas hipótesis sobre los orígenes de la conciencia determinó quién podría ser el ganador. Los resultados fueron evaluados en la conferencia. Aunque una de las dos hipótesis parece más convincente, los resultados son provisionales y aún no definitivos.. Entonces, 25 años después de la apuesta, todavía hay una respuesta cierta que no se puede determinar. Todos sabemos que la conciencia es lo que tenemos dentro de nosotros y la conciencia del mundo exterior. Sin embargo, cómo lo produce el cerebro sigue siendo un misterio..

Lo que hizo que Koch tuviera tanta confianza hace 25 años fue la difusión de las nuevas imágenes por resonancia magnética. Esta técnica permitió estimular las neuronas del cerebro, animándolas así de alguna manera a dar una respuesta consciente. Mientras tanto, Koch estableció una colaboración científica cuya misión era alentar a investigadores de todo el mundo a colaborar para eventualmente obtener una respuesta definitiva.. Los experimentos deberían haber conducido a avances tangibles en la investigación.

En la reunión celebrada no hace mucho se informaron los resultados de esta investigación y se pusieron sobre la mesa dos hipótesis: Teoría de la información integrada (Teoría de la información integrada, IIT) y el Teoría del espacio de trabajo global (GNTW).

Según el IIT, la conciencia es una estructura cerebral estable que consta de una conectividad neuronal específica.. Esta estructura se encuentra en la región posterior de la corteza cerebral. En cambio, GNWT dice que la conciencia surge cuando la información se transmite a ciertas áreas del cerebro desde neuronas interconectadas. La transmisión se producirá al principio y al final del experimento..

Como se mencionó anteriormente, sin embargo, Los resultados de la investigación aún no nos permiten determinar si una de las dos hipótesis se confirma o no.Por lo tanto, no existe todavía ninguna revelación entre los estudiosos que dé fe de la veracidad de una de las dos partes.