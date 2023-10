MotoGP Indonesia: las palabras de Bezzecchi tras su logro en los Libres2

«Llegué esta mañana a las 8, fue un viaje duro, pero lo logramos – palabras del conductor del VR46 a Sky -. Estoy absolutamente bien, esperaba que fuera un poco peor y solo estoy luchando con mi separación un poco, pero 5 días después de la operación «Se volvió normal y era importante venir aquí: agradezco a mi entrenador Carlo Casabianca y al equipo del Dr. Porcellini que hicieron un gran trabajo en mi rehabilitación. Por la mañana salí tranquilo y luego cuando escuché que estaba bien, presioné, tal vez demasiado, y hasta me resbalé, pero afortunadamente «no me hice daño».

Fatiga de frenado

Después de su quinto puesto en los Libres 1, aquí tenemos un tercer puesto excepcional para Bez en los Libres 2. “Por la tarde tuve que controlar mejor mi potencia – explica Bezicchi -, pero me cuesta un poco frenar, especialmente en la curva. La primera es en la curva 15-16 donde más me cuesta porque no es fácil aguantar con las piernas y hay que aguantar con los brazos”.