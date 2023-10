Los médicos no huyen del NHS sólo por dinero

Por Massimiliano Zaramilla

13 de octubre –

querido director,

Les pido su hospitalidad para responder al Ministro Orazio Schillaci, que ha reprochado a algunos médicos (¡espero que al menos uno!) haber elegido la profesión equivocada si la elección de la profesión estaba motivada únicamente por la perspectiva de lucro.

Les confieso que releí varias veces las declaraciones del ministro y me aseguré de que estuvieran entre comillas, esperando hasta el final haberlas leído mal o al menos malinterpretado por algunos periodistas, en una transmisión más profunda y organizada. creencia. Pero no, parece que él mismo lo dijo y lo dijo así sin más. No les ocultaré mi profunda tristeza y decepción como médico, pero también como ciudadano informado sobre la situación real de la asistencia sanitaria en Italia.

Me hubiera parecido molesto e inaceptable que viniera de otra persona, pero habría pensado: aquí hay otra persona que habla sin conocer la realidad cotidiana en la que se encuentran los trabajadores de la salud y saca conclusiones trilladas, alimentadas por rumores y mentiras. que vuelan a nuestro alrededor. Las redes sociales en las redes sociales, otro orador en el viento. Pero estas palabras las pronunció mi colega, mi ministro, que ha ganado credibilidad porque asume este importante papel institucional, pero sobre todo tiene grandes responsabilidades.

Mi sentimiento más fuerte no es la ira sino una sorpresa muy triste y también un profundo dolor por mis acciones diarias.

Ciertamente, también hay un aspecto económico y remunerativo entre las razones por las que muchos médicos del sistema de salud pública abandonan la atención sanitaria pública para dedicarse a la práctica privada, cuando no para trasladarse al extranjero (donde actualmente existe reconocimiento profesional, avance profesional y perspectivas económicas). Mejor), o incluso abandonar la profesión. Pero también son importantes las condiciones de trabajo, la situación laboral, la posibilidad de una vida privada normal y la percepción que los ciudadanos tienen del trabajo de los médicos.

A esto se suma una sensación de abandono por parte de las instituciones donde el médico, en lugar de ser un recurso y un activo a defender y valorar, se ha convertido en un molesto “recordatorio”, “carteles” pegados en muchos escritorios. Recordemos el inminente colapso de nuestro sistema nacional de salud.

¿Ha pensado alguna vez el Ministro Schillaci que para muchos de sus colegas, un mayor ingreso podría haberse convertido en un triste e indigerible consuelo, al verse privados de todo lo demás?

Me permito aconsejar al Ministro Schillaci que, antes de la próxima entrevista, repita mentalmente tres nombres: el Dr. Giorgio Falcetto, la Dra. Barbara Capofani, el Dr. Francesco Lo Foschi y podrían ser muchos, muchos más.

Los médicos siempre tendrán tiempo para los pacientes, seguirán saltándose comidas si el seguimiento de doce horas lo requiere y también utilizarán su tiempo libre si es necesario atender a los pacientes, pero ofrecen respeto y dignidad. A través de su trabajo, las instituciones y los pacientes exigen el mismo respeto y dignidad, sobre todo del Ministro que representa nuestro mundo.

Massimiliano ZaramillaPresidente del Ayuntamiento de Vicenza responsable de la salud y el bienestar

El ex presidente apunta a Hipócrates

13 de octubre de 2023

