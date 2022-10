MotoGp Australia, Bagnaia 3 lidera el campeonato mundial. Quartararo cae y Rins gana a Marc Márquez

isla philip – Bagnaia cruza la meta australiana y celebra como si hubiera ganado: porque el tercer puesto hoy es una hipoteca en el mundial ducati Ha estado acechando desde 2007. Quarteraro, el campeón y rival de piedemonte, sufrió una fuerte caída en la primera parte de la carrera. La cacería de Pecco (que estaba a -91 de Fabio este verano) terminó: ahora el esta a cargo14 puntos por delante del piloto de Yamaha, e En una semana en Malasia puede celebrar El título mundial por 1 puntos totales por adelantado. El último italiano en hacerlo fue seguro valentino rossiEra 2009. En Phillip Island, cruzó primero la meta enjuagarque es otra bonita historia, porque suzuki El año que viene no será en el inicio del campeonato mundial: Alex, que ha encontrado un lugar en el segundo equipo de Honda, está dedicando este éxito a su equipo. detrás de él Marc Márquez encontrado definitivamente. Alex Espargarí Con Aprilia no supera el noveno puesto y con toda probabilidad se despide de los sueños del mundo. Bastianini El protagonista tuvo una remontada increíble, terminando quinto frente a Bizcocho, quien ganó el título de rookie este año. Después de la bestia están Marini, Martin y Zarco: es un hermoso día para los hombres italianos y Ducati, donde pones 6 motos, ¡una por una! – En los primeros 8.

Felista Pico: «Un podio es oro»

Bajnayaqué sonrisa: «Al principio me costó un poco bajar la delantera, pero enseguida traté de volver a entrar. Cuando me dijeron que Quartararo estaba fuera, me dije: sería bueno ganar, pero a estas alturas, no vamos a arriesgar demasiado en la final. Estoy muy contento con el podio, está bien. Ahora tratemos de divertirnos también en Sepang».

Reigns y el cuento de Suzuki: «Tengo escalofríos»

satisfacción enjuagar, mientras abre el Prosecco Doc: «Gracias a todos, se me pone la piel de gallina: es genial terminar esta aventura Suzuki con una victoria». Y Márquez, yendo a abrazar a su afición: «Tomamos la decisión correcta con el neumático blando en la parte de atrás: me sentí bien y manejé bien la carrera, luego comencé a sufrir. Al final lo di todo, tuve mucho de diversión Seguimos creciendo”

Martin ordena, Quarteraro en problemas de inmediato

Bagnaia abordó la incertidumbre con el reductor al principio, recuperándose rápidamente sobre Quartararo y Aleix Espargarò que había fallado, mientras estaba bajo un piloto salvaje. En la cuarta vuelta, después de haber informado de algunas dificultades para presionar la rueda delantera, el francés perdió drásticamente los frenos: logró mantenerse ligeramente en el sillín, pero se salió de la pista y se encontró en el puesto 21, detrás de su auto. colega. Equipo Morbidelli. Márquez se unió a Martín, quien comenzó primero.

Bagnaia y Miller, Ducatisti se desafían

Dos pilotos oficiales de Ducati no hicieron cálculos, el tercer puesto estaba en juego y Rins acechaba. Fuera, Quartararo empezó a atacar como un loco, marcando el mejor tiempo de vuelta y recuperando una décima y media a Pecco. Después de casarse con Robbie Andrea, Miller retrocedió un poco y fue golpeado por Alex, hermano de Marc Márquez, que correrá el próximo año en una motocicleta Borgo Panigale, pero mientras tanto se encuentra cabeza abajo con una Ducatista.

El francés de Yamaha acabó en la grava

Enojado, el campeón del mundo francés fue tomando un lugar tras otro, entrando de nuevo en los puntos -puesto 15-. En la entrada de la curva dos, con 17 vueltas restantes, entró rápido. Muy rapido. Fabio perdió el control de la M1 y terminó en la grava. La carrera ha terminado.

Pico, Bez y los demás, un arcoíris de desbordamiento

A la mitad de la carrera, Reigns empujó a todos adentro, tomó la delantera y arrastró con él a la increíble Bagnaia, ¡quien tomó la delantera en la siguiente vuelta! Alex se peleó con Honda Cannibal, luego el brillante Bezzecchi frente a Martin. Con el paso de las vueltas, el grupo de delante no se derrumbaba, sino todo lo contrario: Pico, Biz, Alex y Mark, un arcoíris de adelantamientos.

Vince Raines, ¡qué regreso de Bastianini!

Bagnaia empezó el último plato delante de todos, pero Rins y Márquez se lo saltaron. Al final, ganó el piloto de Suzuki, que cambiará a Honda el próximo año. Marquis lo intentó hasta el final. Bezzecchi, cerrando cuarto y llevándose el título de Novato de la Temporada, las Ducati llegan una a una. En 7 días estaremos compitiendo en Sepang, Malasia: si Biko puede sumar 11 puntos más en Chiartararo, podrá celebrar el campeonato mundial con la carrera.