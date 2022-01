Morgan Stevens, morto l’attore di «Saranno Famosi» y «Melrose Place» – Corriere.it

di Laura Zangarini

L’attore stato morto nella sua abitazione. Aveva 70 años. Ignorar la causa del deceso

L’attore statunitense morgan stevens, noto volto televisivo grazie alle interpretazioni delle serie saranno famoso, Barco del amor mi Lugar Melrose, estadística trovato morto dalla polizia nella cucina della sua casa. Aveva 70 años. Sono stati i vicini a chiedere l’intervento degli agenti, dopo che da giorni non lo avevano pi visto n sentito. Non si conoscono ancora i motivo del deceso, ma le autorit ritengono che si sia trattato di cause naturali, come riferisce il sito Tmz.