Mordida de Beatriz Luzzi

el Hermano mayor Terminó en victoria perla fatero Es hora de mirar hacia adelante. La ganadora de la 17ª edición del reality show, Alfonso Signorini, habló por primera vez sobre su futuro con… Mirko Brunetti Después de experimentar la casa más espiada de Italia. En una entrevista con el semanario deDe hecho, la ex de Jevina dijo que quería alejar su historia de amor de la «realidad» (que el público descubrió en… Isla de la tentación El verano pasado ) fuera del foco de atención, buscando algo Privacidad. La gran fiesta de fin de año ha quedado archivada novia – en el que no participó Peres LoziEstá muy decepcionada por esta edición, por lo que Perla está lista para planificar su futuro con Mirko, pero ella es precisamente la actriz y ex cara de El Vive a No creas en esta relación.. De hecho, la 'rival' de Perla dejó en claro que no ve amor entre ambas, sino solo una estrategia que ayudó a ganar a la ex Jevina. Averigüemos qué dijeron y Todos los detalles.





Hermano mayorPerla y Mirko preguntaron.

Después de la gran fiesta celebrada ayer para celebrar el fin de… Hermano mayorganadora de la decimoséptima edición del reality show perla fatero listo para pensar Planes futuros. Entrevista por deDe hecho, la ex de Jevina habló sobre su relación con Mirko Brunettifueron nuevamente abrazados por primera vez fuera de casa en Italia después de un largo y Sin fin de ida y vuelta Cuál estuvo entre las dinámicas más comentadas en el último lanzamiento. novia. «Perla ganó principalmente porque siempre ha sido ella misma y, por lo tanto, es alguien en quien hay que creer, y eso es en lo que yo siempre he creído», dijo Mirco al semanario Alfonso Signorini.Nuestra elección de no estar juntos no fue por falta de amor.Lo demostramos durante los 20 días que pasamos juntos en el Consejo: había entendimiento entre nosotros y había complicidad. «Había amor, había de todo».

después acercamiento En la casa más espiada de Italia, la pareja finalmente encuentra el camino de regreso Serenidad Está lista para compartir su futuro: “La convivencia será una convivencia de niños, intentaremos divertirnos, encontrarnos, tal vez en otro lugar.«, asumió Perla. Mirko Brunetti explicó que la intención era mantenerse fuera de los focos por un tiempo: «El siguiente paso será volver a la vida normal. Todo ha sido compartido y ahora queremos un poco de nosotros mismos: un poco de intimidad, admito que lo deseamos: tenemos muchos meses para mirar atrás«.

Grabado de Beatriz Luzzi

Si ahora parece que Perla y Mirko están preparados para un futuro juntos, por otro lado Beatriz Luzzi No ocultó que estaba alimentando a los dioses. Dudas Sobre la pareja. «¿Creo en el amor entre Perla y Mirko? No lo creo del todo, creo que se acercaron porque se dieron cuenta de que se lo agradecerían.«, explicó al semanario de La actriz, muy decepcionada con esta edición de Hermano mayor Fue derrotado a pesar de las expectativas a su favor. La cara anterior de El Vive No negó que vio una buena dosis de estrategia en esta historia de amor: “Al principio yo no era el 'Team Perla' porque creía lo que decía Mirko, que era que estaba enamorado de Greta, y también a los ojos de Perla yo vi más. Evidentemente dos de ellos jugaron y ganaron. Luego hubo otros equipos contra mí, pero está bien.. «Lo siento por mis hijos y temo que se sientan decepcionados».