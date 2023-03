Monza gana la Carrera 2 y vuelve a empatar la serie de cuartos de final

Monza 22 de marzo de 2023

Play Offs, collage amarillo y azul: Monza gana el Juego 2 y vuelve a empatar la serie de cuartos de final

El triple muro de Itas Trentino intenta contener el ataque alemán frente a Grozer (Foto de Vero Volley)

El trabajador a domicilio también se confirmó como el ganador del Juego 2 de la serie de cuartos de final de los Play Offs Scudetto SuperLega Credem Banca 2023. En este caso, fue Monza Arena quien dictó su ley durante el segundo juego del partido en el mejor de los casos. la quinta hora: los anfitriones Vero Volley ganaron Monza con marcador de 3-1 sobre Itas Trentino, devolviendo el destino del partido a un empate y dando al menos un partido más en casa (partido 4 el 2 de abril) frente a su afición .

Sin Michieletto, Depalma y finalmente Podrascanin (problemas digestivos para los tres), con Lavia y Cavuto no en su mejor momento pero aún en el banquillo y con 11 sets en las piernas en los cinco días anteriores, Giallobl sigue tratando de vender por su vida pero ellos no pudo evitar la derrota, que se produjo por claras ventajas de los rivales pero también por la falta de una mecánica de juego probada y veraz para un escenario de campo que no se había intentado antes durante los 40 partidos oficiales anteriores del torneo. estación. Dadas las muchas ausencias, Lorenzetti en realidad tuvo que devolver a Kazeski al rol de martillo (14 puntos para el líder), usando a Nelly en el regreso e incluyendo a Dehir en el medio de los seis iniciales y a Davronoc en el plantel (el mejor de los suyos, con 18 puntos, bloqueo, as y 53% en ataque). Los insuperables Sixers inicialmente lucharon por encontrar medidas, especialmente en la recepción, pero en la segunda parte lograron responder mejor para bloquear el muy inspirado ataque y ataque de Monza. La mejor parte de la noche de Trentino en Brianza después del segundo set, perdió claramente; Abajo 0-2, Spertoli y sus compañeros levantaron la cabeza, merecieron ganar el tercer set al sprint y se mantuvieron en el partido hasta el 18-20 en el cuarto.

A continuación se muestra el historial de puntuación del Partido 2 de los cuartos de final de los Play Offs de Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 jugados esta noche en Monza Arena.

Voleibol Real Monza Itas Trentino 3-1

(25-21, 25-16, 23-25, 25-18)

voleibol de verdad Davyskiba 13, Beretta 9, Grozer 21, Maar 19, Galassi 4, Kreling, Federici (L); Szark 1, Zimmermann, Pirazzoli. Nei Martella, Bisoni, Magliano, DiMartino. El rebaño de Massimo Achilli.

Itas Trentino: Džavoronok 18, Lisinac 9, Nelli 8, Kaziyski 14, D’Heer 5, Sbertoli 4, Laurenzano (L); Pace, Lafia 1. Nei Cavuto, Berger, Bernardis. La manada es Angelo Lorenzetti.

el revisor: Capello de Sortino (Siracusa) y Saltalibi de Città di Castello (Perugia).

Plazo fijo: 26′, 24′, 31′, 27′; Total 1 hora 48.

NÓTESE BIEN: 2116 espectadores, el grupo no se revela. Vero Volley: 12 tapones, 9 aces, 14 errores de saque, 6 errores de acción, 53% en ataque, 37% (18%) en recepción. Itas Trentino: 8 tapones, 7 aces, 19 errores de servicio, 10 errores de carrera, 45% en ataque, 45% (28%) en recepción. El mejor jugador de Krilling.

