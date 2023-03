Kéfir, el superalimento: qué es y por qué es tan bueno para la salud

Un alimento del que nunca has oído hablar, especialmente en Italia, pero es un remedio natural: averigüemos qué es el kéfir y de qué está hecho.

Incluso los médicos italianos sugieren que comamos algunos yogures a la semana. Ricos en probióticos, ayudan a la actividad normal de los intestinos y también mejoran la resistencia a las enfermedades. La digestión es una parte importante del proceso de comer alimentos. Y si los intestinos no funcionan bien, envía al resto del cuerpo a un estado de torsión. La mayoría de los problemas de salud parten directamente de la flora intestinal, cuando hay compensación, es todo el cuerpo el que sufre.

Aunque el yogur es una panacea desde este punto de vista, otro alimento, el kéfir, no ha logrado alcanzar tal éxito en Italia. Activia lo ofrece por ejemplo en forma de bebida, y está presente en muy pocos supermercados, precisamente porque no se vende lo suficiente. La mayoría de los italianos no conocen el contenido de este alimento, pero es muy importante para la dieta. Así que vamos a ver en detalle en qué consiste.

¿De qué está hecho el kéfir y por qué es un alimento importante?

El kéfir es un producto más gaseoso que el yogur, con ese sabor intenso, pero con la misma consistencia que su hermano. Ha existido durante miles de años, pero no ha hecho ningún avance en Italia, tal vez porque su sabor no es del todo para nuestro paladar. Está elaborado a base de leche de vaca o de cabra y granos de kéfir, es decir, bloques de bacterias y levaduras que aumentan nuestras defensas inmunitarias.

La leche se vierte con granos de kéfir, estos últimos pueden fermentar el azúcar naturalmente presente en la leche, que, de hecho, es la lactosa. Después de aproximadamente 24 horas, obtendrá una bebida a base de leche. Con el hecho de que la lactosa en el kéfir se encuentra en pequeñas concentraciones, También es posible beberlo para aquellos que no pueden digerir bien los productos lácteos. Obviamente, solo estamos hablando de intolerancias leves y no de verdaderas alergias. Pero, ¿cuáles son sus beneficios?

¿Cuáles son los beneficios del kéfir?