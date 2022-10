Montezemolo: «El coche italiano ya no existe» – Mondo Auto

Hace diez años, el mundo del automóvil recibió a Sergio por última vez PininfarinaEs un diseñador histórico con un pasado glorioso también entre las filas de Ferrari. Su persona es recordada con cariño en las páginas de la edición de Turín de Il Corriere della Sera. Luca Cordero de Montezemoloquien luego de ser definido como terco y caprichoso, y obviamente con un significado positivo, explicó cómo en ese momento «Para hacer hermosos autos en esos años tienes que venir a Turín, era automático». Agregando, por otro lado, en tono decepcionado, que hoy ya no es así.

«El coche italiano ya no existe. Solo queda Ferrari. Poco o nada en Turín – Montezemolo, quien luego se centró en Stellantis – comentó Es un grupo francés, no italiano. El diseño que produjo nuestro país fue y sigue siendo, aunque ya no esté en el automóvil, un valor cultural. Sergio Pininfarina fue el emblema de esos valores. Cuando se puso el lápiz, casi no hubo necesidad de ponerse el logo de Ferrari o Made in Italy, sabes enseguida que este producto salió de esa mano. Este es un valor que corremos el riesgo de perder”. El exjefe de Ferrari quiso definir cómo en Turín La falta de grandes empresas italianas De la mano de la ausencia de figuras carismáticas como la de Sergio Pininfarina, dos factores que confluyeron llevaron al desvanecimiento de la imagen de la capital piamontesa a nivel nacional y más allá.

Montezemolo luego se centró en la relación entre el diseño y el futuro eléctrico de los automóviles, y no tiene dudas de que Pininfarina habría sido un genio incluso en su giro verde. El diseño puede ser libre Incluso en coches eléctricos. Si acaso, el problema es que el coche italiano ya no existe: repito, una vez quitado el Ferrari, dejó de existir el coche Made in Italy, el Lamborghini alemán, el Fiat francés. Muchos de los constructores de vehículos de Turín también han desaparecido. Esto hace más difícil sacar el talento de nuestros diseños y empresas. – terminó Montezemolo – Turín está triste hoy. Quizás digo esto porque me vienen a la mente estos gigantes que marcaron una época. Pero me parece una zona baja, casi desolada. Turín fue una de las capitales más importantes del mundo en el campo del diseño y la industria automotriz. Y se produjeron productos que perduraron en el tiempo, llegando a veces a ser casi atemporales”.