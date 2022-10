Invocar el peor de los casos para detener a Putin

La pesadilla nuclear penetra en la Cancillería europea y americana. Con las noticias de Ucrania avanzando desde el frente, y las señales de Rusia de la creciente debilidad de Putin incluso dentro de su propio círculo de poderosos y señores de la guerra, aumenta el peligro de una reacción de rata o rata enjaulada. Que muera Sansón con todos los filisteos. Una imagen que ronda estos días en las salas secretas de la OTAN. Por eso, el presidente Joe Biden decidió entregar un mensaje catastrófico y casi amenazante. Biblia Armagedón.

Análisis

Invoque una escalada nuclear si Putin recurre a armas tácticas. Las palabras delatan, por un lado, preocupación por la gravedad de las amenazas nucleares de Putin, que no es un engaño sino una opción político-militar concreta en la aventura ucraniana, por otro lado es un intento de reunir el apoyo de los europeos. Aliados en Kyiv, incluso en el peor de los casos. Para desactivar de antemano el efecto del posible uso de pequeños átomos por parte de Putin, todo lo que teme es que el efecto psicológico de una bomba obligue a los ucranianos a rendirse, con la UE poco dispuesta a despegar. Enfrentamiento nuclear con fronteras especiales. Nada nuevo en el frente oriental. La portavoz de la Casa Blanca, Karen-Jean-Pierre, señala que no hay inteligencia que haya llevado a Biden a elevar el nivel de la confrontación verbal. El experto en ciencias y columnista del New York Times William J. Sin embargo, esto no impide que el Kaiser presione el botón nuclear. «Putin es impredecible, tal invasión de Ucrania que todos dijeron que no sucedería, y luego sucedió». Incluso la noticia de que los drones iraníes no hacen ninguna diferencia para los rusos, mientras que las armas occidentales están en manos de los ucranianos (ver Al Hemar) es mucho más efectiva, lo que genera preocupación sobre la respuesta de Moscú. Cualquiera puede conectarse en línea y con unos pocos clics comprobar los efectos de un ataque nuclear en nuclearsecrecy.com, escribir el objetivo y la potencia de la ojiva. Brod explica: “Un arma nuclear táctica podría ser del tamaño de una sandía o podría caber en la palma de una mano, y sería más poderosa que cualquier arma convencional. Los rusos tienen 2000 y nosotros en Europa tenemos cien. ¿Por qué? Queríamos reducir el número para que no terminaran siendo pequeños. Como están, en manos de algunos terroristas”.

Preocuparse

En la sede de la OTAN en Bruselas, los analistas ya han presentado todas las posibles variantes de un ataque nuclear y la respuesta occidental. Porque un arma táctica se puede calibrar para destruir un puente, una manzana, una ciudad o un área entera, pero en cualquier caso el efecto buscado es sobre todo político y psicológico. El arma táctica no produce hongos de Hiroshima, el objetivo es «escalar por la calma». Encender para apagar. Sube el nivel para bajarlo y reinicia todo. Es la doctrina de Moscú desde los tiempos de la Unión Soviética, ganar una guerra perdida. Y al menos en palabras, Estados Unidos lo está haciendo (por adelantado) esta vez. Putin no escatimó en advertencias y no logró asustar a los ucranianos, ni siquiera a los increíblemente europeos. Pero si sacara 2000 armas nucleares pequeñas, «el día que tuviera que sacarlas sería aterrador para todos», dice Brod. Como es habitual, los británicos fueron los primeros en señalar el peligro, para quienes la energía nuclear era una posibilidad real desde el principio. Matthew Kronig, vicepresidente del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, dejó claro en una entrevista con el Daily Telegraph que Putin no aceptaría perder la guerra hasta que probara un arma nuclear. Le basta con una pequeña bomba atómica sobre un objetivo limitado: un barco ucraniano en el Mar Negro, un luchador de Kyiv, un pequeño pueblo … “Todos dirán: ¡Dios mío, Putin lanzó la bomba atómica! La OTAN, por el momento, está lista para responder con armas convencionales. Que puede ser tan destructivo como una sandía atómica, si no más destructivo.