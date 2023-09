Monterossi Toccia – Taranto 2-3: Cobertura en vivo, marcador final y momentos destacados

Partido Monterossi Toscia – Taranto del lunes 25 de septiembre de 2023 en directo: Tras la revancha entre Fabrio y Palazzino, atacan con Antonini y Kanoute

Téramo – lunes 25 de septiembre de 2023 Se llevará a cabo a las 8:45 pm Monterossi Toshiya – Tarento El partido es válido por la quinta jornada del torneo. Liga C -Grupo C. 0-0 es el resultado del último partido entre estos dos equipos que se remonta al 16 de abril de 2023. El partido se disputará en el Estadio Bonolis de Teramo y será arbitrado pormandar Giorgio Boschito de Bérgamo. Estará asistido por los asistentes Francesco Tagliaferri de Faenza y Alessandro Cassano de Saronno, y el cuarto árbitro es Domenico Mirabella de Nápoles. predicción Ligeramente a favor de Monterossi, las casas de apuestas citan una victoria a 2,60, un empate a 2,90 y una derrota a 2,75. En las últimas 5 carreras ganó balance 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas; Marcó 7 goles y encajó 10. Con dos puntos en la clasificación, la Lazio perdió su primer partido ante la Juventus Stabia y su último partido en Brindisi, en medio de dos empates con Monopoly y Latina. El técnico Romondini tendrá que prescindir de Bonetti por un problema físico en Turín. En cambio, el balance del Taranto es de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en los últimos 5; Marcó 6 goles y encajó 3. Tras el éxito en el derbi contra el Foggia, empató con Picerno y perdió ante Benevento. Nuestros lectores podrán seguir la transcripción en vivo de la reunión en el mismo lugar, desde tabletas o teléfonos inteligentes. A partir de las 20.45 estará disponible. Texto en vivo. Estará disponible aproximadamente una hora antes. Formaciones oficiales De este partido lo eligieron los dos entrenadores. La Juve Stabia está en lo más alto de la clasificación de la Liga italiana: Grupo C con 10 con Torres y Latina con 8.

Lo más destacado del partido

tablero de calificaciones

Monterossi Toshiya: Mastrantonio D., Piroli D., Tartaglia A., Cinaglia D., Di Renzo A., Frediani M. (desde 38′ Via Ecoban J.), Di Paolantonio A. (desde calle Fantacchi 30′ T.), Parlati S., Celebu A., Costantino R. (desde la calle Fano M. 16), Palazzino F. (Desde la calle Tolomelo 25 F.). disponible: Petanti L, Conti P, Di Francesco D, Ferreri G, Giordani P, Perrotta F, Rigon A (portero), Ceni S.

Tarento: Vannucchi G., Riggio C. (de 1.° Heinz J.), Antonini Lui M., Enrici P., Kondaj E. (de 3 Mastromonaco G.), Calvano S., Fiorani M., Zonta L. (de 17′ Via Romano A.), Panico C. (desde 22′ Via Ferrara A.), Cianci P., Fabro M. (Desde calle Canoti 17′ M.). disponible: Bifolco A, Capone F, De Santis, Di Serio A (GK), Hisay D, Loliva A (GK), Orlando F, Papaserio G, Samelli L.

Redes: A 10′ Palazzino F. (Monterosi Tuscia), a 28′ Parlati S. (Monterosi Tuscia), a 8′ Fabbro M. (Taranto), a 43′ Antonini Lui M. (Taranto), a 20′ San Kanouté M. (Tarento).

Advertencias: En calle Senalia 18′ Dr. (Monterossi Toccia), en 38′ Via Frediani M. (Monterossi Toccia), a los 45′ + 4 St. Tartaglia A. (Monterosi Toshiya) en 9′ punto Kondag E. (Taranto), a 32′ de Reggio C. (Taranto), en 34′ Via Cianci B. (Taranto), en 45′ Via Antonini Louis M. (Taranto), en 45’+1 Via Calvano S. (Tarento).

Alineación oficial de Monterossi Toccia – Taranto

Monterrosi (4-3-3): Mastrantonio. Tartaglia, Sinalia, Palazzino, Di Rienzo; Frediani, Di Paolantonio, Pirolli; Parlati, Costantino, Celebo. disponible: Rigoni, Di Francesco, Ecoban, Giordani, Fantacci, Petanti, Perotta, Cini, Conte, Tolomilo, Ferreri, Fano. entrenador: Romondini.

Tarento (3-5-2): Vanucci. Enrisi, Antonini, Reggio; Kundig, Zonta, Calvano, Fiorani, Panico; Cianci, Fabro. disponible: Lolliva, Di Serio, Ferrara, De Santis, Romano, Samelli, Bifulco, Haynes, Hessay, Papacerio, Capone, Mastromonaco, Kanoute, Orlando. entrenador: Capuano.

Posible alineación del Monterossi Toccia – Taranto

Monterrosi (4-3-3): Mastrantonio. Tartaglia, Cinaglia, Cini, Crescenzi; Verdi, Altobelli, Frediani; Silippo, Costantino, Di Francesco. entrenador: Romondini.

Tarento (3-5-2): Vanucci. Haynes, Antonini, Reggio; Kundig, Zonta, Calvano, Fiorani, Panico; Cianci, Fabro. entrenador: Capuano.

Dónde ver el partido por TV y retransmisión en directo

El partido Monterossi Tocchia – Taranto, válido por la quinta jornada del Campeonato de Liga Italiano – Grupo C, podrá seguirse en directo y exclusivamente por Sky Sports en el canal 255. Para los suscriptores, el partido estará disponible para retransmisión en directo a través del servicio Sky Go también en dispositivos móviles como smartphones y tablets, se puede descargar de forma gratuita desde las principales tiendas del mercado y está destinado a titulares de suscripciones. También disponible en este momento.