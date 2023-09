Aprendices de la calle: reforma inmediata o huelga

Los “especialistas” salieron ayer a las calles de Roma, frente a la sede del Ministerio de Universidad e Investigación. Es la mala fama que se les da a los médicos ya graduados que continúan una formación específica en distintos campos de la medicina. La manifestación, en la que participaron varios cientos, tenía como objetivo llamar la atención de la ministra Anna Maria Bernini sobre el descontento con las condiciones laborales y la falta de protección de los aprendices. Hay cuarenta y ocho mil en Italia y, dada la escasez de médicos en el servicio público de salud, merecen más atención.

“En Alemania, el Reino Unido y España los aprendices trabajan bajo contratos de formación. Pero en Italia nos pagan con becas, como a los estudiantes, con muchas obligaciones y pocos derechos», explica Giamaria Liuzzi, directora nacional de la organización «Anao Giovanni», que agrupa a los aprendices del principal sindicato hospitalario. Ayer convocaron una sentada junto con la “Asociación de Especialistas Libres” y “Médicos Jóvenes por Italia”.

No se consideran trabajadores, la protección sindical se reduce al mínimo para los aprendices y el salario también es mínimo, sobre todo si vives en ciudades como Roma o Milán. “La beca asciende a 1.641 euros al mes – afirma Liuzzi – pero hay que descontar aproximadamente dos mil euros al año de las tasas universitarias por las clases que a menudo no se imparten, los seguros, la matrícula y otros gastos. Al final te quedan unos 1.300 euros netos, una cantidad difícil de pagar en alquiler en una gran ciudad. Nada ha cambiado con la pandemia, a pesar de las palmaditas en la espalda”.

La clasificación de residentes también afecta el servicio al paciente. Por ley, sólo pueden formarse en hospitales universitarios, acompañados de compañeros y profesores. Como resultado, algunos departamentos tienen diez especialistas por cama, lo que se limita a “llenar los huecos” para tareas repetitivas y mal capacitadas, mientras que en otros departamentos, donde la fuerza laboral en formación podría desempeñar un papel valioso, los especialistas no pueden trabajar. Por tanto, se hace necesario recurrir a los llamados “especialistas en divisas”, que son médicos proporcionados por empresas externas a costes muy elevados.

El director Anao Giovanni explica que este defecto también se repite en el mismo hospital. “Un residente, tal vez un residente de cuarto año de medicina interna, no puede hacer turnos en la sala de emergencias. Mientras tanto, los trabajadores de urgencias trabajan en turnos agotadores y los médicos del IVA cubren los turnos no cubiertos por setecientos euros al día. Esto no significa que el operador de tokens designado por la cooperativa esté más calificado que el especialista”.

El Ministerio expresa su disposición al diálogo y a dar garantías. Un grupo de técnicos que trabajaban en la reparación de escuelas secundarias recibió a una delegación de manifestantes. “Entre los temas del orden del día: evaluación de la necesidad de especialistas en los próximos años, directrices generales para el concurso de admisión escolar, superación de clasificaciones y la necesidad de elegir según la profesión y no la necesidad”. Conozca al ministro. El objetivo “es sentar las bases de una reforma escolar orgánica que se necesitaba desde hacía años”.

El primer resultado de la contratación de nuevos médicos ya se ha logrado con la admisión de cuatro mil estudiantes más en las facultades de medicina este año, pero no con la eliminación del número limitado que sigue siendo tabú. Los alumnos exigen un lugar estable en la mesa donde se redacta la reforma y amenazan: «Si no llega pronto, habrá huelga».