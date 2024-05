“Montalbano me estaba devorando, pensé en irme”.

El Festival de Televisión Dogliani finalizó ayer y, estimulado por las preguntas de Aldo Cazzolo, Alessandro Araimo, director general de Warner Bros. Discover, explicó los principios rectores del Canal Nove. Amadeus es una inversión central y estratégica, mientras que Fiorello es un talento pero difícil de encajar en el calendario, no hay ningún proyecto de terceros, no hay posibilidad de quitarle el Festival de San Remo a Rai y es más fácil ver una noticia. programa en colaboración con CNN. No duden en comparar, especialmente cuando se habla de Amadeus: “Es una inversión importante. Se trata de 230 programas de máxima audiencia (entre las 20.30 y las 21.30 horas), además de dos programas de máxima audiencia para 16 noches.» ¿Soliti ignoti estará al frente? «Quién sabe. Estamos evaluando opciones de acceso y horas pico. Tiene muchas ideas en la cabeza y todavía no hemos decidido en qué tipo de programa nos centraremos. Seguramente habrá algo relacionado con la música que es su vocación natural. Todo está abierto. ¿Factor X? No lo creo, Amadeus tiene capacidad para manejar cosas nuevas». Con Fazio el año pasado y Amadeus este año, Novi consiguió los dos éxitos televisivos más importantes. ¿Podría llegar también Fiorello? «Nunca lo he conocido. Necesitamos un proyecto muy claro, él mismo tiene ideas muy fuertes. Sin embargo, para mí es difícil incluirlo en nuestra agenda de noviembre en este momento histórico. Por ejemplo, un programa matutino no sería económicamente sostenible para nosotros. Al mismo tiempo, sé que cuatro noches en horario de máxima audiencia no sería bueno: debemos dar continuidad a nuestros eventos para atraer inversores”.