Alimentos ultraprocesados ​​que es mejor evitar según 30 años de estudios

“Los cereales integrales y los panes también se consideran alimentos ultraprocesados Pero contiene diferentes Nutrientes beneficiosos Como fibra, vitaminas y minerales. – afirmó el profesor Song con total naturalidad. – Pero lo creo La gente debería tratar de evitarlo o limitarlo. consumo Algunos alimentos ultraprocesadoscomo Carnes procesadas y bebidas endulzadas artificialmente..

allá investigaciónAdemás, ciertamente tiene la ventaja de realizarse durante un período de tiempo muy largo. Sigue siendo un estudio observacional.. Esto significa que los investigadores han destacado A relación Entre el consumo de alimentos ultraprocesados ​​y Mayor riesgo de muerte demasiado pronto pero No pueden decir que la comida fue la causa de la muerte. – confirmó Peter Wild, del Instituto Quadram de Biociencias del Reino Unido.

Así será Es necesario seguir examinando los ingredientes de los alimentos ultraprocesados Puede tener efectos sobre la salud, ya sea Aditivos alimentarios, emulsionantes o saborizantes. – Asesorar a gobiernos e instituciones sobre cómo proceder con su regulación – como especifica el profesor Song.

Llevar una dieta saludable es lo más importante.

Finalmente, es importante saber que los investigadores descubrieron que fEl actor más importante. Para reducir el riesgo de muerte. La calidad de la dieta general se mantiene constante. persona.

“Si la gente tiene una dieta generalmente saludable, no creo que deban preocuparse ni tener miedo. – dijo la canción. – el Modelo nutricional homologadoEn conjunto, sigue siendo el factor dominante a la hora de determinar los impactos en la salud”..

Si estás preocupado por aditivos alimentarios, Es bueno elegir aquellos alimentos que contienen niveles bajos de estas sustancias – Macho Salvaje – y son Consciente del contenido nutricional De los alimentos ultraprocesados ​​que eliges consumir.

como el explica Instituto Superior de Saludel Aditivos alimentarios Son materiales utilizados en la industria alimentaria durante Elaboración, almacenamiento y comercialización de productos destinados a la alimentación.. Cumplen determinadas funciones como colorear, endulzar o conservar.

Reglamento (Comisión Europea) No. Resolución Ministerial N° 1333 de 2008 relativa a la definición de aditivos alimentarios «Cualquier sustancia que normalmente no se consume como alimento en sí misma. No se utiliza como ingrediente distintivo en alimentos, con o sin valor nutricional, la adición intencional a alimentos con un propósito tecnológico en su fabricación, procesamiento, preparación, procesamiento, envasado, transporte o almacenamiento, que puede o es probable que tenga como resultado el material o sus subproductos se convierten, directa o indirectamente, en componentes de estos alimentos.. En la Unión Europea Todos los aditivos alimentarios se identifican con un número precedido de una letra. Y Y agruparlos según su función. Aditivos alimentarios, si están presentes Siempre deben estar indicados entre los ingredientes de los alimentos.

La importancia del consumo moderado

«Igualmente importante – subraya Wilde – es saber que algunos Los alimentos deben consumirse de forma equilibrada.. El zumo de frutas, por ejemplo, contiene… Vitaminas, minerales y antioxidantes. beneficios Si se consume con moderación Pero en cantidades excesivas, tendrá altos niveles de azúcar que pueden anular sus beneficios.

¿Cómo se reconocen los alimentos ultraprocesados?

De acuerdo con él Expertos de la Facultad de Medicina de HarvardEn general, es Los alimentos ultraprocesados ​​son fáciles de identificar. Se trata de aquellos alimentos con largas listas de ingredientes, Que se puede encontrar fácilmente en los estantes de los supermercados y en los mostradores de alimentos congelados. Sin embargo, la cuestión se complica en su caso. Alimentos ultraprocesados ​​que parecen saludables cuando no lo son.

Esto es especialmente cierto para Versiones ultraprocesadas de yogur con sabor a frutassopas congeladas, Barras de granola, jugos de frutas, cereales para el desayuno, yogur helado, aderezos para ensaladas bajos en grasa, sustitutos de la mantequilla y galletas saladas.

¿consejo? ¿Es esto de Echa un vistazo también a la etiqueta de estos productos.: Si los notas Muchos ingredientes, incluidos productos químicos y palabras que no conoces.Es mejor sustituir los alimentos ultraprocesados Con una alternativa menos detalladaes decir, con un producto cuya etiqueta muestra la lista de ingredientes más limitada.

Los valiosos consejos también provienen de Chris Van Tullekenmédico y generalista, autor del libro Alimentos ultraprocesados. Cómo reconocer y evitar enemigos inesperados de nuestra salud (Recién estrenado en Italia, publicado por Valardi). En el volumen, el autor explica cómo los alimentos ultraprocesados ​​son muchas veces alimentos inesperados, van acompañados de etiquetas que avalan su autenticidad, y aportan estrategias para identificarlos y así defenderse de los daños que puedan causar.«Comida, no comida» Una razón para nuestra salud.