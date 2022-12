Miyazaki afirma que los fuegos de Rubicon no serán como espíritus [aggiornata] – Multijugador.it

Actualización de las 5 p. m. – A través de una entrevista, Hidetaka Miyazaki confirmó que el nuevo juego de FromSoftware, Armored Core 6: Rubicon Fires, no incluirá ningún tipo de elemento similar a un espíritu.

especialmente, afirmó MiyazakiNo, no hicimos un esfuerzo consciente para intentar orientarlo hacia una jugabilidad más parecida a Soulsborne. [ndr, altro termine per definire i souls-like, includendo Bloodborne nella nomenclatura]. En primer lugar, permítanme señalar este punto. dirección primaria [Armored Core VI] es volver y mirar las ideas centrales de Armored Core y lo que hizo que esta serie fuera especial».

Esta declaración Por lo que elimina las fugas. Apareció recientemente en Internet. Os dejamos la noticia original.

La noticia original: Armored Core 6: Fuegos Rubicon Se acaba de anunciar y ya empiezan a surgir los primeros rumores al respecto, con la posibilidad de que aparezca el juego. Los elementos del patrón se asemejan a las almas. Reportado recientemente por A filtrador o filtrador Muy conocido en relación con las producciones de FromSoftware.

Para informar algunos detalles, que por el momento solo podemos tomar como conjeturas, es el usuario Omnipotente Del foro ResetEra, que en el pasado ha predicho varios elementos de la salida de FromSoftware con cierta precisión, particularmente con respecto a Elden Ring, incluso si no todo lo que informó se materializó en el juego final.



Armored Core 6: Fires of Rubicon, captura de pantalla del juego

Tomemoslo como un simple rumor, pero no es ridículo pensar que hacer equipo en el tipo Souls de alguna manera cambió la estructura del Armored Core.

Como hemos visto, el nuevo juego en desarrollo en FromSoftware es Armored Core 6: Fires of Rubicon, anunciado con un avance durante The Game Awards 2022. El video sigue siendo algo vago, por lo que no es fácil adivinar cuáles son exactamente los elementos reales del juego. son. Según los informes de Omnipotent, el juego podría tener elementos en línea con los espíritus, pero estos aún estarían vinculados a la tradición de Armored Core, ya que hay derivaciones de características que ya están dentro y, por lo tanto, también son anteriores a Dark Souls.

Por otro lado, los expertos también esperan elementos radicalmente diferentes de lo que se vio anteriormente, lo que en general hace que la experiencia de juego sea única para los fanáticos del último producto de FromSoftware, quienes pueden verse desplazados por una estructura de juego completamente diferente y lejos de la tradición de Souls. , puede no gustar.