Mire películas el martes 2 de mayo, en horario de máxima audiencia y al final de la noche

la trama de la pelicula: Will Freeman vive en Londres y lleva un estilo de vida tranquilo, lujoso e irresponsable, gracias a los derechos de autor de la exitosa canción navideña de su padre. En busca de una mujer para salir, Will comienza a asistir a un grupo de ayuda para padres solteros, imaginando que va a tener un bebé. Allí conoce a Susie, con quien comienza a salir.

Mientras tanto, Will conoce a un niño llamado Marcus en un parque, quien le miente a un guardia para esconderlo, después de matar accidentalmente a un pato arrojándole una barra de pan. Cuando lleva al niño a casa, su madre, Fiona, descubre que ha tomado una sobredosis de pastillas en un intento de suicidio.

Marcus intenta impresionar a Will con Fiona para animarla, pero el plan fracasa después de una sola cita. La relación forjada con Marcus lleva a Will a madurar y buscar una relación con Rachel, una mujer de carrera segura de sí misma. Pretenderá que Marcus es su hijo…