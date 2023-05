La dieta es buena para el corazón, aquí está el orden: malas noticias para el Mediterráneo

Algunas dietas son buenas para el corazón y otras no, y hasta ahora parece que hemos sobreestimado la dieta mediterránea: aquí están las mejores.

Sociedad Americana Conocida Asociación Americana del Corazón Ha compilado una lista de dietas aprobadas, que puede seguir y de cuáles debe mantenerse alejado. Si quieres proteger el corazón y el sistema cardiovascular.

Para mantener la salud de tus arterias y de todo tu sistema circulatorio, no debes comer carnes rojas, alcohol y alimentos con alto contenido de sal y grasas saturadas. Para ello se consideran algunas dietas Una verdadera medicina natural para el corazón mientras que otros deben evitarse. Vamos a averiguar ¿Cómo se ordena la dieta mediterránea?siempre es considerado el más correcto Para todo el mundo.

La mejor dieta para mantener un corazón sano

segundo Pautas dietéticas de la Asociación Americana del Corazón, O la más famosa Asociación Americana que se ocupa de la salud del corazón, las dietas que te permiten mantener un corazón sano son sobre todo las dietas diseñadas específicamente para la hipertensión arterial, es decir. la dieta DASH, La dieta vegetariana, luego la dieta mediterránea y luego la dieta vegetariana de huevo y leche. Así que el Mediterráneo, que siempre ha sido considerado el alimento saludable por excelencia, solo esta en tercer lugarPero tratemos de entender por qué.

allá la dieta DASH, Y eso significa enfoques nutricionales para detener la presión arterial alta, Proporciona consumo Frutas, verduras, cereales integrales, carnes blancas y productos lácteos bajos en grasas y bajos en sal.

en la dieta pescetariano Se come pescado, pero no se come carne, y se prefieren los lácteos y los huevos, por lo que se considera que puede proteger el corazón en casi un 100%, más precisamente 92%; 89% es el puntaje de la dieta en su lugar Mediterráneo que, al permitir el consumo de sal, vino y vino tinto, sobrecarga un poco más las arterias. La dieta ovolactovegetariana también ocupa el cuarto lugar, con un 86%.

Luego están las dietas veganas y las Bajo en grasaPero estos no son ideales para el corazón porque pueden ser bajos en grasa Ligeramente sesgado a favor de los carbohidratos Entonces los polisacáridos, mientras que los polisacáridos vegetales, por el contrario, pueden contener mucha grasa.

Ciertamente, las dietas en las que se permite el consumo de carnes rojas y alimentos con alto contenido de sal, como los embutidos, los alimentos con alto contenido de azúcar y alcohol, son las que más riesgo de enfermedad cardiovascular te ponen. Es por eso el peor Porque el corazón es considerado Bajo en carbohidratos, cetogénico y paleo.