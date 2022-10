Milán también ha sido redescubierta en Europa con las mil armas de Pioli

Con el gol en Zagreb, los rossoneri parecen haber vuelto a aquellos años dorados en la Champions League

Por supuesto, sería demasiado pronto para eso. Milán, reflejándose en sus antecesores liderados por Sacchi, Capello y Ancelotti. Sin embargo, no hay duda de que los rossoneri en los últimos dos años lo han demostrado en Europa puede caber. Solo al nivel de juego, hasta hace un año, con el resto de resultados en la presente temporada. A costa de repetirse, es imposible no subrayar cuántas ventajas tiene clavijas En el desarrollo de los Rossoneri.

Un equipo también se puede encontrar en Italia Capaz de ignorar a los intérpretes, para evitar quejarse de la ausencia porque los suplentes saben exactamente el grado de fluidos pero con principios precisos en las dos etapas. Pioli logró completar una misión real. Milán actual siempre sabe que hacerConstruye fútbol y es capaz de defenderse dando un poco. Finalmente, también llegó la portería a cero, entre otras cosas en un campo no tan sencillo. Las razones para sonreír esta vez vienen de jaulaOtra pieza de la que el dueño no se arrepentirá.

Marca el gol de ventaja, pero sobre todo demuestra que no desvirtúa la posición defensiva que juega el pase de turno. Liga de Campeones. El resto lo realiza la dupla habitual del centro del campo, con un rumbo claro bin nasser La capacidad de dividir Tonali. Puede colocar, puede actuar como delantero, puede romper las iniciativas del oponente. Entonces allí Liao. Tremendo cuando se le da la oportunidad de darse el gusto por la izquierda. Y ahí Jerrodel central perfecto para un equipo que vive de las entradas de los que vienen desde atrás, y que además sabe estar presente en el medio del área cuando se necesita un delantero (aunque tenga que lidiar en esta ocasión con rival portero Levakovic).

También hay críticas negativas. Rebek, que se publicaba como volante ofensivo por derecha 4-2-3-1, y no brilló. Ciertamente, no le faltan circunstancias atenuantes, dado que se vio obligado a asumir un papel que no era el suyo y tuvo que perseguir el flanco izquierdo del oponente (sin hacer mucho, de hecho). La verdadera decepción, eso no es nada nuevo, todavía lo es. de Kettleri. El belga es incapaz de marcar y ni siquiera tiene la excusa de tener que ocupar una posición que no le conviene del todo. El problema no es táctico sino que parece explicarse más en clave psicológica. CDK no tiene muchas responsabilidades, se limita a las tareas y las hace mal. Bien por Pioli que se puede permitir hasta un jugador que mira fuera del proyecto artístico. El Milan puede esperarlo con tranquilidad. Este conjunto aún puede prescindir de un resaltador de verano. Por ahora, podemos mirar al futuro con optimismo. Es cierto que todavía queda un punto antes de que puedan reclamar la victoria, pero este Milan en Europa realmente ha demostrado que pueden quedarse allí. Además de bueno.