¿Cómo sabes si las cosas realmente están empezando a complicarse (y tienes que correr)?

Como sabes, cuando comienzas una nueva relación, todo se ve tan hermoso y perfecto y apenas notas algunas desventajas. Sin embargo, es mejor notarlos antes de que sea demasiado tarde.

No hay nada más hermoso que vivir en un nuevo amorcuando se piensa constantemente en el otro, se desea pasar cada momento con la persona amada y la mente se llena de imágenes oníricas, los ojos toman la forma de dos corazoncitos.

no por casualidad Enamorarse Es la etapa más bonita del amor, aunque es la etapa en la que algunos aspectos básicos de una pareja son menos evidentes y eso puede causar muchos problemas a la larga.

¿Cómo entendemos, entonces, si algo anda mal, y finalmente cortamos la nueva relación antes de que acabes perdidamente enamorado y arriesgándote a sufrir innecesariamente?

Uno de los puntos a considerar es atracción físicaNo hay mucho que hacer. Cuando estás con él o ella, ¿te sientes cómodo en ese sentido? Y al final, si no hubiera todo ese traspaso, ¿estarías dispuesto a continuar con la relación? Al principio, es normal tomar alguna «acción», y el acuerdo puede no ser inmediato, pero si persiste y el entusiasmo es el mismo que sientes por la idea de pagar la factura, piénsalo.

Relación al principio: las señales que te muestran si no es la correcta

Otro aspecto esencial es telecomunicaciones: ¿Pueden hablar con calma, se enfrentan hablando de sus intereses o se producen a menudo silencios incómodos? Por mucho que ames tanto a alguien, esto no será suficiente con el tiempo, y también necesitarás tener intereses comunes, salir y compartir tu vida. Esto es difícil de hacer si no hay reglas de comunicación.

En realidad, podrías ser tú en menor grado. chocó con el compañero, Disputar. ¿Cómo sucedió y cómo se compara? ¿Pudiste hablar o prefirió esconderse, dejándote frustrado y sin posibilidad de diálogo? Tenga en cuenta que esto puede repetirse en el futuro.

Finalmente, ¿tienen intereses comunes? ¿Son sus necesidades y deseos los mismos? Aunque es normal que haya algunas diferencias, muchas de ellas pueden convertirse en obstáculos pesados ​​durante meses y años, si no imposibles de superar. Piénsalo y piensa si es apropiado continuar la relación con alguien que quiere cosas de la vida que son muy diferentes a las tuyas.