Milan por octavos y Juventus por el menos gol: la noche de los juicios

Un empate es suficiente para que los rossoneri regresen al top 16 de Europa, y los bianconeri deben defender al menos el tercer puesto.

Una noche de juicios, una noche de metas que se perdieron hace casi nueve años y eventos de respaldo que deben convertirse en oportunidades: Milán juega su camino a la segunda ronda de la Liga de Campeones (la última aparición en la lista europea Top-16 se remonta a marzo de 2014), La Juventus debe defender al menos el tercer puesto en el grupo y asegurar la caída observada en la Liga Europea. l Pioli allí Salsburgopara Allegri psg. Para los Rossoneri, la paridad puede ser suficiente, para los Bianconeri es suficiente hacerlo mejor que Macabi Haifa cometido contra el Benfica.

San Siro se prepara para vivir una velada de tensión y esperanza: Primero en el grupo fue – Chelsea tiene una certeza aritmética de que no puede ser derrotado – pero el segundo está cerca. Un punto puede ser suficienteTres sería el mejor sello del viaje europeo realizado hasta el momento. precios como Crecimiento, experiencia y efectivo disponible: El contenido es este, dejando escapar no de las hipótesis previstas, con mucha comprensión de las legítimas ambiciones del formidable Salzburgo llegando a Milán acompañado de un nutrido grupo de aficionados. Una noche en que Pioli le pidió a Leao que hiciera Leao, la versión real, no la versión descolorida de Turín. Con la experiencia de Giroud, la flexibilidad de Krunic favoreció al fugaz De Ketelaere y el enfado competitivo de Rebic. En el mediocampo, en cambio, hay necesidad de construcción, bloqueo y defensa: se necesitan ideas y determinación, bien mezclado, la pareja es quien la formó Tonali y Nasr. Luego la defensa, donde se requiere experiencia y dureza: Kjaer aún puede garantizarla junto a Tomori. a mi Theo y Kalolo La tarea de teñir los costados con Rossoneri, Tatarusanu no hace que Maignan se arrepienta.

Será mejor que no tengas ni un solo arrepentimiento juventus Lleno ya de arrepentimiento en esta desafortunada campaña europea. los psg No es el contrincante más adecuado para mantener la calma, sobre todo cuando el dispensario está abarrotado y las opciones son estrechas y obligadas. Pero la Liga Europea ahora es un deber Porque mañana puede ser una oportunidad. Los bianconeri también pueden contar con que el Benfica juegue por el primer lugar en la carrera de dos hombres para el Paris Saint-Germain contra el Maccabi Haifa: los hombres de Allegri solo necesitan hacer lo que hacen los israelíes para defender el tercer lugar en el grupo. La lista de ausentes es infinita, la lista de sentencia es casi obligatoria: frente al espacio A Ken y Melek, en el centro del campo Meretti con Locatelli y Rabiot, en la defensa de Gati con Alex Sandro y Bonucci en Dovesa de Cesney. En el exterior está Cuadrado y Costique.