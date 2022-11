«Él no entiende nada sobre el cuidado de la salud…»

Si hasta febrero de 2020 la palabra virólogo nos obligaba a muchos a abrir el diccionario, la pospandemia se ha convertido en una de las transmisiones televisivas más visibles, con expertos repetidores que estuvieron durante los días oscuros del confinamiento, e incluso más allá. Se volvieron rostros familiares. entre estos andrea crisantiprofesor de la Universidad de Padua con un pasado en el Imperial College London, es uno de los primeros en estudiar el brote Enfermedad del coronavirus En el pequeño pueblo de Vo Euganeo y entender que incluso las personas sin síntomas pueden transmitir la infección. Defendiendo la línea dura de la cuarentena y la detección masiva incluso antes de la vacunación, fue colaborador del presidente de Veneto, Luca Zaya, antes de que la región lo demandara por Púas para uso intensivo de tampones rápidosque el profesor considera débil. El 25 de septiembre fue elegido para el Senado de entre las filas partido Democrático En la circunscripción europea y el comienzo de su aventura institucional no estuvo precisamente bajo la bandera.

Polémica con el ministro Chilaci

“El ministro no entiende nada de salud pública, pero es un buen radiólogo”, fue el seco comentario del nuevo titular del Ministerio de Salud. orazio schillacicuando en los últimos días se difundió la noticia de que el gobierno no pretendía extender la obligatoriedad del uso de mascarillas dentro de los establecimientos de salud, idea que luego frenó el Ejecutivo tras advertir al presidente de la República, Sergio matarellaMuchas regiones, declarando su deseo de ampliarlas de forma independiente, “se utilizan para proteger a los vulnerables (que también deben llevarlas en otras ocasiones) y para reducir y eliminar las infecciones hospitalarias de los analfabetos de salud pública. Gracias a las vacunas, estamos en una situación equilibrada, pero la epidemia aún no está derrotada. El compromiso finalmente se mantendrá, al menos hasta fin de año, y esto es un «honor al ministro» según Crisanti, quien no ha desaprovechado la oportunidad de atacar otras medidas gubernamentales relacionadas con la pandemia.

Justicia, Covid: la primera jugada del gobierno de Meloni. Ahora facturación. El delirio fue presionado, los médicos endurecidos regresaron a la sala (con máscaras)

«No tener médicos corruptos es una mala compra de salud» Comente los micrófonos de Skytg24 en relación a la decisión del gobierno de rescindir la obligación de vacunación para los trabajadores de la salud. “Para ellos, la vacunación era un imperativo moral. Agregó que lo hicieron muy mal porque así se perjudican a sí mismos y a los demás”, calificando la decisión de “política”. boletín diario Sobre los datos de contagios y hospitalizaciones (que ha pasado a ser semanal): “Si la mayoría quiere demostrar que ya no hay más Covid y las medidas que van a aplicar no surten efecto, que no quiten el prospecto, sino que esperen que siga”. Una invitación a que hablen los números, no los decretos. Agregó con una broma… O tal vez no.

No Fax, “Suspensión de multas a personas no vacunadas”: La luz verde de Mef. Médicos de hospitales: Detener las mascarillas es peligroso

problema salarial

Incluso antes de la diatriba médica y política, fue una decisión «burocrática» lo que hizo que la gente hablara de ello. no lo tomaré un salario Como senador», declaró al comienzo de la legislatura. Sin embargo, no hay una resonancia idealista o populista, sino solo una oportunidad práctica: «La compensación que recibo de ASL y la Universidad de Padua es un poco más alta, pero sobre todo tiene que ver con las cotizaciones a la seguridad social y la continuidad del pago.” Huelga decir que el anuncio provocó una tormenta de polémica especialmente en los círculos de la Liga de Venecia, con la que Crisanti ciertamente tiene buenas relaciones, pero también con la propia ASL, que no pretende pagar el salario del profesor por actividades administrativas y hospitalarias, lo que de hecho no implementa, prefiriendo transferirlo a quienes se quedaron en la sala. La empresa respondió que “el salario del profesor en vacaciones lo debe la administración a la que pertenece, es decir, de la Universidad de Padua”, explicando que la asignación salarial otorgada a los profesores universitarios que realizan actividades hospitalarias la paga ASL solo por los servicios ya garantizados. Sin embargo, el senador, virólogo, está convencido de sus razones: “Es es una práctica normal, muchos jueces ya me lo han advertido en el Senado», se justificó. Luego se apresuró: «La ley está de mi lado y soy digno de que me paguen el salario que tomé hace un mes. ASL en Padua es guarida para C Como en. El sentido que inspiró la ley que cito (sobre la organización del trabajo, ed.), es precisamente este. Y si el hospital no quiere pagar, no se moleste: se ocupará de la Universidad de Padua”.