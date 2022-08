Midnight Fight Express, revisión

Babyface es un ex criminal que decidió limpiar la ciudad en la que vive del crimen, impulsado por un extraño dron. Al comienzo de la aventura, lo encontramos atado a una silla mientras es interrogado por la policía, que aparentemente intenta entender sus motivos, antes de que lo condenen a muerte. Así, todo el juego es un trasfondo de algo que ya sucedió y que, como veremos en Revisión de Midnight Fight Express incluye una gran cantidad de cadáveres dejados a lo largo del camino.

sistema de combate



Los niveles son muchos

Desarrollado solo por el desarrollador polaco independiente Jacob Dzwinel, Midnight Fight Express es un juego de lucha con desplazamiento de arriba hacia abajo que presenta sistema de combate Sin duda técnica. No somos partes de Sifu, pero no somos partes de Ultimate Fighting. Digamos que es el sistema clásico diseñado para darle al jugador la oportunidad de crecer y probar nuevos combos a medida que se desbloquean. Los movimientos disponibles para Babyface son muchos: puede golpear y patear, puede agarrar a los enemigos, puede correr, puede usar un arma de fuego con diferentes tipos de proyectiles y puede lanzar un gancho de agarre para empujar al oponente demasiado lejos. Al principio, de hecho, no tienes todos los movimientos y todas las herramientas disponibles, que debes desbloquear nivel a nivel gastando los puntos obtenidos al final de cada etapa.

Sin embargo, además de sus habilidades, un verdugo solitario también puede explotarlas en combate. brazos Recolectados de los cadáveres de los enemigos, de mano en mano o del fuego, se arrojan varios objetos alrededor de los escenarios, ya sean barriles explosivos, botellas, cajas, sillas, etc. (hay un botón especial que se usa para mostrar todos los elementos que pueden ser recogido) Y las paredes mismas, útiles para aplastar cabezas.

Todo esto se traduce en una búsqueda constante de la carnicería y la coreografía más efectivas, donde los oponentes se enfrentan a tratar de explotar los movimientos disponibles para hacer cada vez más daño, primero de una manera bastante torpe, luego de una manera cada vez más flexible y dinámica. . En definitiva, nos encontramos ante una percepción salvadera Experiencia en la que podrá utilizar las herramientas proporcionadas como desee, así como desarrollar estrategias comerciales personales.

Desafortunadamente, el sistema de combate Midnight Fight Express no solo tiene luces, sino también diferentes tonos. Cuando funciona, te permite crear situaciones atractivas y momentos de juego emocionantes, pero en algunos casos resulta un poco escurridizo, es decir, no siempre logra seguir las acciones del jugador, creando así situaciones desagradables. en el que no entiendes bien. Lo que sucede en la pantalla, también respaldado por comentarios sobre las tomas, a menudo es completamente impecable.