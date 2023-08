Michael Jackson, apelación de dos demandas por agresión sexual (contra sus empresas) – Corriere.it

Michael Jackson murió en 2009, sin embargo Las denuncias de agresión sexual relacionadas con él pueden reabrirse: La Corte de Apelaciones de California otorgó la orden, ya que dos ex niños que siempre han afirmado ser víctimas recurrieron nuevamente a la cantante para buscar justicia. Jackson no está acusado esta vez, pero dos empresas están relacionadas con sus herederos: Mjj Producciones y Mjj Ventures. el Dos hombres, Wade Robson y Jimmy Safechuk, ahora de 40 y 45 años respectivamente y que trabajan en el mundo del entretenimiento, acusan a los empleados de complicidad en la violencia y de no protegerlos.