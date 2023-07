¿Mi pareja tiene 30 años menos que yo? Ella y mi hija Anna son mi familia. Que los demás digan lo que quieran».

Imaginemos una foto de principios de la década de 1970: en primer plano, un niño está preparando café en un bar de Roma. Como telón de fondo, una humanidad bulliciosa, que lleva en su rostro los signos de la lucha diaria. La siguiente foto es de 2023, Circus Maximus. El niño se convirtió en hombre.

Hoy tiene 66 años y es comediante profesional. A su alrededor, 7.500 espectadores solo pueden esperar a que entre en escena. El rescate, la ambición, el amor y la ira son los elementos de este popular cuento de hadas que tiene un protagonista morris bautista, el primer comediante de la historia de Italia que cruzará el umbral del Circo Máximo el sábado 22 de julio para pasar una velada inolvidable. Lo acompañan los músicos, la orquesta y 20 bailarines dirigidos por las coreógrafas Grazia Cundari y Gemele de Guidonia.

Maurizio Batista en L’Aquila: Tres horas de risas en la escalinata de San Bernardino

Batista, ¿qué se siente al pensar en el momento en que los ojos de 7500 romanos se fijarán en ti, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad?

«¿Cómo se supone que debo sentirme? Me tiemblan las muñecas. Entonces, para mí, como pintor romano, el Circo Máximo es un lugar doblemente importante. Digamos que es una buena medalla para tener en el pecho, pero aún así soy humilde. Haré todo lo posible para corresponder las emociones de la audiencia».

¿Qué esperan todas estas personas de ella?

«Esperan que siga siendo quien soy: leal. En el escenario, así como en las redes sociales, cuento la historia de mi vida, todo lo que me sucede».

Cuando empezaste a trabajar en el bar de tu padre a los 16 años, ¿cómo imaginabas el futuro?

“Yo era un chico tímido, aunque me gustaba observar los modales de los romanos. Allí trabajé durante 20 años en ese bar. Luego crecí y la ira me ayudó a escalar montañas.

¿Por qué ira?

«No fue un partido fácil. Incluso en la vida privada: dos despedidas, muchos dolores. La verdad es que siempre me siento el último, el no apto”.

¿Cómo lidias con las críticas?

«Soy un rosecon y alérgico, muy mal».

Cuando hablas públicamente de ti mismo, ¿tienes algún tabú?

«No, digo todo. Digo que mi madre murió a los 43 y mi padre a los 60. Hablo de las guerras de la corte con mis ex novias. Te digo que nunca disfruté mucho de nada. Hablo de mi barrio, San Giovanni, donde nací y nunca me fui. Por eso el público se siente tan cerca de mí: no tengo secretos”.

¿Creaste vínculos con algunos espectadores más allá de la función?

“Conocí a Angelino cuando estaba haciendo mi show en Margherita Salon, hace 15 años. La forma en que se reía, al revés, me asombró. Nos hemos convertido en verdaderos amigos. Ha sabido mantener una buena relación con su exmujer al tiempo que iniciaba una nueva vida con su actual pareja. Todas las esposas están enojadas conmigo, él es capaz de llevarse bien con todos».

En el mundo del espectáculo, ¿tienes amigos de verdad?

«Nadie. En mis primeras actuaciones, nunca he visto a un compañero mío. Hay mucha hipocresía en el ambiente».

¿Cómo eliges a tus compañeros de teatro?

«En este caso, quería a Gemelli di Guidonia a mi lado porque son hombres decentes y talentosos. Entonces no podían faltar los 11 músicos de la orquesta”.

¿Qué actor en el pasado expresó mejor la espiritualidad en su mente?

Aldo Fabrizi. No me disfrazo de conductor de tranvía o de camarero como en las películas, pero esa es la modelo”.

¿Tienes algún arrepentimiento?

«Bueno, a veces podría haber sido menos controvertido».

¿La mayor satisfacción?

«Mi pequeña, Anna, que ahora tiene siete años, es una hermosa hippie rubia».

La diferencia de edad con su última pareja, Alessandra Moretti, ha desatado la polémica en las redes sociales. ¿Lo padeció?

«Me escribieron de todo, porque Alessandra tiene treinta años menos que yo. También tuvimos algunos momentos difíciles con ella, como bien sabe el público (yo cuento mi vida minuto a minuto), pero afortunadamente todo volvió a encajar. Ella y Anna son mi familia, digan lo que quieran. En realidad, tuve una idea. El sábado por la noche, le daré una agradable sorpresa a Alessandra. Frente a 7.500 personas.

¿Estamos esperando una propuesta de matrimonio?

«No puedo decir todo, de lo contrario, ¿cuál es la sorpresa?»

