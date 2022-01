Meteo temperatura – Calo termico da lunedì ma non per tutti, inizio febbraio anche sopra media. Valori attesi « 3B Meteo

tiempo de letra

Calo delle temperatura tra lunedì e martedì ma non ovunque

TEMPERATURA EN CALO DA LUNEDÌ – L’arrivo di un impulso di aria fredda nella giornata di lunedì caratterizzerà queste due ultime giornate di fine gennaio e inizio febbraio con un parziale calo termico, destinato solo ad una parte della Penisola e che potrà portare anche dei valori massimi sotto media al sud e sul medio Adriatico. Ma durerá molto poco, da metà settimana l’arrivo dell’anticyclone porterà una massa d’aria decisamente più mite e sia le massime che le minime saliranno un po’ ovunque portandosi sopra media su mezza Italia. Vediamo allora quali saranno questi valori che dovremo aspettarci:

TEMPERATURA LUNEDÌ: minime generalmente in media su tutta la Penisola con gelate al Nord in Val Padana ma non difusa. Massime anche sopra media invece al Nordovest per venti favonici. Il calo più constaè atteso a fine giornata e riguarderà le regionali orientali.

Temperatura mínima lunedì

Temperatura massime lunedì

TEMPERATURA MARTEDÌ: minime ancora entro le medie con deboli gelate e nemmeno difuso al Nord en Val Padana. Massime che salgono sopra media invece su buona parte del Nord anche se non di molto mentre scendono sotto media sul mediadio basso Adriatico e l’estremo Sud.

Temperatura mínima martedì

Temperatura massime martedì

TEMPERATURA MERCOLEDÌ: valori minimi stabili, simili a quelli del martedì mentre ci sarà un aumento, anche sensibile nei valori massimi al Nord con possibilità che si raggiungano i 18°C ​​​​tra il Piemonte, la Lombardia e la Liguria. Sopra media anche Emilia Romagna, Toscana, Umbria y Marche. En media il resto della Penisola.

Temperatura massime mercoledì

GIORNI SUCESIVO: restiamo su questi valori salvo un possibile calo sulle regioni adriatice e del Sud.

