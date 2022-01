Hombres y mujeres: Andrea Nicole lo revela todo

Andrea Nicole y Cyprian Avtum viven fuera del estudio de hombres y mujeres. La despedida televisiva de Maria De Filippi no fue la mejor, dado que los dos rompieron las reglas del programa, encontrándose en medio de una verdadera tormenta: pero ¿cómo fue realmente?

andrea nicoll Cumplió su sueño: encontrar el amor en un estudio hombres y mujeres. la primera Tronesta En la historia del programa que pasó por un camino de transición de cambio de género, me sorprendió instantáneamente. dirección cibrián, fue elegido de una manera decididamente poco convencional más de lo habitual.

Cipriano, De hecho, apareció Secretamente en el hogar andrea nicoll Y en ese momento la tronista se dio cuenta de que tenía su elección frente a ella: “Su elección, lo único que realmente me convenció fue encontrarlo en la puerta”, admitió. andrea nicoll. Todo lo que pasó después de eso, desde el momento en que revelaron su selección secreta por parte del consejo editorial, dolió mucho a tronista.

Lea también: El significado del nombre Andrea

andrea nicoll Admitió que se encontró en grandes dificultades cuando llegó al estudio. hombres y mujeres, tuvo que revelar lo sucedido y sufrir los embates de todos, en especial de Tina y Gianni, quienes no escatimaron palabras duras hacia él:

«I violencia Es paralizante, así que aunque tengo un millón de cosas que decirte, no puedo decir nada. Traté de decir algo, pero estaba en problemas. No porque tuvieran razón y por eso me sintiera culpable, o porque pensara que era deshonesto e inválido como me dijeron. Al contrario, de hecho».