Mercedes Clase A restyling: precios anunciados

Mercedes anuncia precios de su auto compacto más pequeño, modelo Mercedes Clase Aque recientemente anunció un cambio de estilo a mitad de su carrera (aqui para saber mas). La Clase A renovada estará disponible en Italia en versiones dual compacto y sedán (sedán), a partir de 35.120€ Para un A 180 automático de 116 CV, 35.986 €.

rango de manejo Mercedes Clase A, que incluye gasolina y diésel, así como híbridos enchufables, está completamente electrificado y cuenta con unidades de 4 cilindros con una transmisión automática DCT de 7 u 8 velocidades de serie. los Versiones híbridas ligeras Está equipado con un sistema eléctrico auxiliar de 48 voltios que proporciona un «boost» de 13 caballos de fuerza en el arranque, lo que también le permite navegar con el motor térmico apagado cuando se conduce a una velocidad constante. El nuevo actuador de correa permite recargar la batería durante el frenado, para restaurar la energía para apoyar el motor de gasolina durante la aceleración. Más potente y eficiente, el tren motriz híbridos enchufables (A 250E), que ahora puede contar con una batería de alto voltaje mejorada capaz de aumentar la distancia en electricidad. Los precios de este último no han sido anunciados.

renovar Mercedes Clase A estan bien disponibles Siete producciones: Executive, Advanced, Advanced Advanced, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line y Premium Plus AMG Line.

Mejora el equipamiento estándar para Mercedes Clase A Que ahora incluye la cámara trasera, el paquete USB o el volante de cuero napa. Comenzando en el nivel de corte gradualLos clientes también pueden contar con los faros LED, el asiento con soporte lumbar, el paquete de estacionamiento y el paquete de espejos. Mercedes ha simplificado enormemente la lógica de ofrecer paquetes de equipamiento para reducir la larga selección de muchas opciones individuales. Las características funcionales que a menudo se solicitan ahora se agrupan en paquetes de equipos basados ​​en el comportamiento real y las preferencias de los compradores.

Más precisamente, elejecutivo Incluye suspensión rebajada 15 mm con resortes y amortiguadores calibrados más deportivos que la suspensión estándar, llantas multirradio de 16 pulgadas aerodinámicamente optimizadas, pintadas en negro brillante y acabado de espejo invertido, con neumáticos 205/60 R16, interior con pantalla de 10.25″ Caballete central trasero View Camera, Asientos Delanteros Confort, Volante Deportivo Multifunción Cuero, Mercedes ME Connect (Servicios Digitales), Configuración de Acceso Remoto, Servicios de Monitoreo (3 Años), Tapicería Arctic, Lona (Arctic) / Tela Pertex Black).

allá progresandoentre otros, el paquete de aparcamiento (que incluye Park Assist con parktronic), el paquete de retrovisores (retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, retrovisores interiores y exteriores, autodeslumbrante izquierdo).

Otras instalaciones comoprogreso progreso También incluye una estética específica, como la parrilla del radiador Matrix con pasadores negros, salidas de aire plateadas e insertos cromados, umbrales de las puertas del mismo color que el automóvil, tiras cromadas en la línea de cintura y las ventanas, bordes visibles del tubo de escape y un elemento cromado en el faldón trasero. .

carta parecida a Línea Advance Plus AMGque presenta parrilla del radiador AMG Matrix con listones cromados y una sola salida de aire, faldón delantero AMG con splitter cromado, molduras de acceso AMG, faldón trasero AMG con moldura cromada y tubo de escape visible, listones cromados en la línea de cintura y ventanillas, deportivo de acero inoxidable AMG pedales Acero inoxidable cepillado con almohadillas de goma antideslizantes.