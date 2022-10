Amore Criminale – Oficina de Prensa de la RAI

El nuevo episodio de «Amore Criminale» conducido por Emma D’Aquino, emitido el jueves 27 de octubre a las 21:25 en Rai 3, está dedicado a la memoria de Alessandra, quien fue asesinada a los 30 años por su ex. Partner ex-partner es el encuentro entre dos almas frágiles, que buscan consuelo y consuelo el uno en el otro. Alessandra soporta el dolor por la separación de los padres y el fin de la relación amorosa. La ex pareja es un chico soltero, vive en casa con su madre ciega, no tiene amigos y nunca tuvo una aventura. Para él, Alessandra es la primera chica que lo «mira» y se fija en él. La belleza del primer encuentro y el deseo de vivir juntos se desvanecen rápidamente y dan paso a las dificultades cotidianas.

Son frecuentes las tensiones entre ellos, particularmente debido a las precarias condiciones económicas en las que viven.

Ambos muchachos no tienen trabajos estables y el dinero que lograron reunir es escaso. Él resulta ser celoso y posesivo, a menudo revisando las cuentas móviles y sociales de Alessandra, y comienza a sospechar que su primer gran amor ha regresado a la vida de la niña, el hombre que Alessandra nunca podría olvidar.

En la tarde del 6 de marzo de 2019, en el punto álgido de una discusión de todo el día, Alessandra trae a casa al hombre que quiere una respuesta a sus dudas.

La situación empeoró. Él la agarra, pone sus manos alrededor de su cuello, la presiona fuerte y la estrangula. Luego deja el cuerpo sin vida de la niña en el piso del baño y rápidamente se aleja del apartamento. A la mañana siguiente, el padre de Alessandra encontrará el cuerpo de su hija muerta.

La expareja de Alessandra ha sido detenida y juzgada por el asesinato de la niña, y será, en primer lugar, condenada a cadena perpetua. Actualmente se encuentra pendiente la sentencia de apelación. Toda la historia ha sido reconstruida con una historia documental. La transmisión se lleva a cabo en cooperación con los Carabinieri y la Policía Estatal.