Mercedes: 40% de descuento en estos modelos, todo mientras espera que lo recojan en el trato

Una oferta como esta no ocurre todos los días pero Mercedes-Benz no tiene dudas y otorga este lujo a muchos de sus clientes de todo el mundo. Haga un recorrido por el sitio y eche un vistazo a la situación, y esto es lo que sucede.

¿Alguna vez has pensado en llevarte a casa un Mercedes-Benz de verdad?Mitad de precio del mercado original? No lo sabemos, pero las ofertas ya están ahí y parece que la empresa alemana va en serio. La oferta no durará mucho, así que vaya al sitio, elija su favorito y configure una gran transferencia bancaria antes de que se agote. Te ayudamos con un hermoso catálogo.

Pero ojo porque la promoción está reservada Solo para algunos modelos Y ciertamente no durará mucho: averigüemos juntos qué significa ser exclusivo y cómo comprarlo sentado cómodamente en la silla de su oficina en casa, para que ni siquiera tenga que hacer el esfuerzo de encontrar el distribuidor adecuado. .

marca cara

¿Hay una marca más famosa en el segmento de lujo que Mercedes? Tal vez pero algunas marcas tienen el atractivo Uno de los triángulos más famosos del mundo: además, la empresa alemana puede contar con una increíble tradición ya que Benz a finales de la década de 1880 fue prácticamente la primera marca en inventar el motor de combustión interna en una época en la que la mayoría de la gente se desplazaba en lado de caballo.

Sin embargo, modelos como la Clase S, Clase C y Clase E tienen el defecto, aunque ingenioso, de un precio que es inalcanzable para muchos automovilistas que sucumben a una hipoteca, siempre que puedan soportarla, o se ocupan de el auto de sus sueños desde la ventana del concesionario. Se requerirán algunos saldosPara conseguir un Benz.

promoción cronometrada

Pero estos días el sitio web oficial de la casa alemana Lanzar una gran iniciativa Lo que sin duda atraerá a muchos clientes antiguos y nuevos que quizás no se hayan acercado a la marca alemana precisamente por los precios faraónicos de su lista de autos. Muchos modelos de nivel de entrada se venderán por aproximadamente la mitad del precio.

En definitiva, aunque se acaba el periodo de las tradicionales rebajas en tiendas, se acaba la marca alemana Sigue jugando bajo: Realmente no se puede hablar de competencia desleal dado que muy pocos fabricantes de automóviles hacen lo mismo vendiendo este tipo de automóviles. vamos a ver de que se trata descuentos mercedes Entonces si realmente vale la pena gastar esa cantidad decente.

Mitad de precio

Los descuentos en la web oficial que fácilmente llegan al 40% no andan precisamente por ahí Modelos más populares de la marca, pero aun así logran acercarte a casa, si tienes alguna duda debido a los precios. Hablamos de la gama de e-bikes de la marca, una serie de bicis eléctricas para la ciudad muy cómodas que se venden prácticamente como rosquillas!

Las bicicletas que ofrece la empresa alemana con descuento son Productos de calidad comprobada, al igual que los automóviles fabricados por la famosa compañía de automóviles, todos funcionan con baterías y se pueden recargar incluso en casa. Como ves, los precios a partir de 1400 euros no son exagerados para la marca que llevan las bicicletas pero sobre todo para las que ofrece la competencia.

La oferta no durará mientras sea válida Mientras duren las reservas O hasta que la marca decida lanzar una nueva gama de eco-bikes como esta: la opción de comprar a plazos con fórmulas de pago mensual de hasta unas decenas de euros no se puede descartar, esta opción puede ser la tuya.