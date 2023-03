Corea del Norte, la escasez de alimentos y las muertes por inanición están aumentando. Pero Kim Jong Un está pensando en la energía nuclear

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, aproximadamente la mitad del país ya estaba desnutrido antes de la pandemia. Ahora la situación está empeorando.

de números oficialesComo de costumbre, nadie habla. así fue en días pandemia El número de víctimas y heridos desde entonces Enfermedad del coronavirusLa misma lógica también se aplica a su crisis alimentaria. Corea del Norte Que está empeorando y empeorando todo el tiempo. La escasez crónica de alimentos en realidad aumenta las muertes por inanición: será el momento más difícil del país desde la hambruna a lo largo de los años. noventa resultando, según algunas estimaciones, en la muerte de tres millones de personas. aislamiento y el finalizando Los límites de tres años exacerbaron una situación ya difícil, dado que incluso antes de la pandemia, de hecho, segúnOrganizacion de las Naciones Unidas En cuanto a la alimentación y la agricultura, aproximadamente la mitad del país estaba desnutrido. para analizador Instituto PetersonY Lucas Rengifo Keelerel suministro de alimentos es simplemente complicado de cumplir Requerimientos mínimos: Datos comerciales e imágenes satelitales, así como calificaciones Naciones Unidas Las autoridades de Corea del Sur están de acuerdo en este punto. Y el problema no atañe sólo a los sectores más bajos de la población. En cualquier caso, incluso si los alimentos se distribuyeran de manera justa, que no es así, todavía habría muertes por inanición.

A pesar de la propagación de la crisis alimentaria, los expertos dicen que no hay señales de muertes masivas o hambrunas, y es probable que la próxima reunión del gobernante Partido Laborista aumente el apoyo del líder. Kim Jong Unque está implementando su programa de armas nucleares frente a la intensa presión y sanciones lideradas por los Estados Unidos Estados Unidos. «Kim Jong Un No puede avanzar a paso firme en su programa nuclear si no puede resolver un problema problema de comidaprincipalmente porque el apoyo popular se verá sacudido Lim Yul ChulA., Profesor, Instituto de Estudios del Lejano Oriente, Universidad de Kyungnam inundación. “La reunión se realizó para unir Unidad interno Mientras recopilaba ideas para abordar la escasez de alimentos”.

Una sesión plenaria ampliada de Comité Central del Partido de los Trabajadores Está previsto para finales de febrero. para él Plan específico Desconocido pero poderoso Politburó del partido había señalado anteriormente que «se necesita un punto de inflexión para la promoción dinámica de cambios extremista en el desarrollo agrícola. La reunión será el primer pleno del partido convocado únicamente para el debate problemas agrícolaaunque a menudo es un tema importante en las principales conferencias en los Estados Unidos. Corea del Norte. más producción El trigo estuvo entre las 12 prioridades económicas que el partido adoptó en una asamblea general de diciembre. Es difícil saber la situación exacta de Corea del Norte, que ha mantenido sus fronteras prácticamente cerradas durante la pandemia.