Mercado de fichajes de Milán – Di Marzio: “Zirkzee no es fácil y Broja y Dovbek…”

«Milán lo quiere. La presión es asfixiante. Zirkzee ha dado su consentimiento y quiere jugar en Italia. La condición será ejercida por el propio jugador. ¿Qué está faltando? Acordar cuestiones salariales y de comisiones.. Su número es muy elevado, unos 15 millones. Los fiscales dicen que la condición subestima al jugador por este motivo. Exigen una gran cantidad. El Milán no quiere pagar esta cantidad. Allí se juega todo el juego. no es un juego facil. Milán no renunció a alternativas: Hoy también contactos con Broga del Chelsea y Dovbek del Girona«.