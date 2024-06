Iniciando el proceso de desinfección en varias calles

Un nuevo caso sospechoso de dengue ha generado preocupación en la ciudad. ATS Insubria ha informado hoy al Ayuntamiento de Busto Arsizio que un residente de Via Tito Speri podría haber contraído la enfermedad. En respuesta, el municipio planificó de inmediato intervenciones de desinfección para proteger la salud pública y prevenir la propagación del dengue, transmitido por el mosquito Aedes.

Intervenciones de desinfección programadas

A partir de hoy jueves 6 de junio y durante tres días consecutivos hasta el sábado 8 de junio se implementarán tratamientos de desinfección adulticida y larvicida en terrenos públicos y privados. Los tratamientos se realizarán de 20.00 a 2.00 horas en las siguientes calles, que se encuentran en un radio de 200 metros de la calle Tito Sperry:

Vía Tito Sperry

Via Marco Polo (desde la intersección con Via Magellano hasta la intersección con Via Magenta)

Vía Magallanes

Vía Osimo

Via Espinasse (desde el cruce con Via Venegoni hasta el cruce con Via Magenta)

Via General Fante (hasta el cruce con Via Fano)

A través de la estrategia de adquisición

Via Magenta (desde el cruce con Via Espinasse hasta el cruce con Via Marco Polo)

Via dei Mille (desde el cruce con Via Fratelli Cairoli hasta el cruce con Via Magenta)

Si las condiciones climáticas no son las adecuadas, como en caso de lluvia, el tratamiento se pospondrá al primer día disponible.

Precauciones para los ciudadanos

Se pide a los residentes que mantengan las ventanas cerradas y no dejen mascotas afuera durante el tratamiento. Además, es recomendable recolectar frutas y verduras en huertas y huertas antes de procesarlas; Estos productos no deben consumirse durante los próximos 30 días si no se recogen a tiempo.

Cooperación y medidas preventivas

Para garantizar operaciones efectivas, los residentes, administradores residenciales, operadores comerciales y administradores de actividades productivas deben:

Permitir el acceso de los trabajadores sanitarios para aplicar tratamientos con larvicidas e insecticidas y eliminar infestaciones de larvas en áreas privadas al aire libre, como patios, patios, jardines y terrazas.

Seguir las indicaciones del personal de control de plagas para evitar la aparición de nuevas manchas.

Tome medidas de protección personal, como usar repelente de insectos y usar pantalones largos y camisas de manga larga cuando esté al aire libre, especialmente al amanecer y al anochecer.

Instale mosquiteros en las ventanas y vacíe con frecuencia los recipientes que contengan agua estancada, como macetas.

Cambie el agua de los tazones para mascotas con frecuencia y mantenga las bañeras en posición vertical cuando no estén en uso.

Para obtener más detalles y ver todas las disposiciones aplicables, se invita a los ciudadanos a leer el texto completo del Decreto de la Unión disponible en el sitio web del Municipio de Busto Arsizio.

Información sobre el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, especialmente Aedes aegypti. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor intenso en músculos y articulaciones, dolor de cabeza y sarpullido y, en algunos casos, puede convertirse en una forma más grave con sangrado y riesgo de muerte. Es necesario prevenir las picaduras de mosquitos y tomar medidas para controlar las poblaciones de mosquitos para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Si tiene más preguntas o necesita aclaraciones, el Municipio de Busto Arsizio permanece disponible para brindarle asistencia.