Menuda historia el Alfa Romeo de 6 cilindros

Corazón atlético – bajo el capóAlfa Romeo siempre golpeaCorazón atléticoAhora entrado en la imaginación de los entusiastas, dice un famoso eslogan publicitario, uno de los raros casos en que la visión romántica esbozada por el eslogan se corresponde con la verdad: pensándolo, de hecho, no se me ocurre un solo modelo, entre esos de la historia de la casa milanesa, que no sigue siendo famosa por su refinamiento o abundancia motor. En la cultura Alvista, motores como el mítico cuatro cilindros «twin cam» nacido con el 1900 en 1950 y el intrépido bóxer del mismo hachís que movió por primera vez al Alfasud en 1972 fueron objeto de una devoción casi religiosa.

Seis legendarios legendarios – no digas «venerados», aunque están menos asociados con la imaginación popular por su asociación más noble, ellos motores de seis cilindros Los cuales, a partir de la segunda década del siglo XX, formaron el alma de muchas carreras en ruta y carreras de Alfa Romeo que se hicieron legendarias. La noticia, confirmada por la alta dirección de la empresa, es que dentro de unos añosAlfa Romeo el va a construir uno superdeportivos quien puede ser convocado 6c (aquí noticias), revivir las glorias de los gloriosos antepasados ​​que se sucedieron entre los años 20 y 40 proporciona el punto de partida perfecto para redescubrir algunos de los más bellos e importantes Alfa de seis cilindros Ayer y hoy. En estricto orden cronológico, en nuestra galería de fotos hemos agrupado diez de ellos que, de diferentes maneras, representan un hito para la familia Alfa Romeo.