La iglesia en el centro de la Juventus, la Juventus en el centro del Scudetto: también para Vialli

Nápoles, Juventus y rotación

Y Allegri había elegido a Di María y Kane en la delantera, para darle un respiro al grupo, que fue convocado para varios partidos y también a la luz de la madre de todos los partidos, que fue el viernes en Diego Maradona. Delgada invertida, con Beto y Éxito encima. ¿resultado? Los barriles y las paredes son infranqueables. La respuesta del grupo está adentro, así que el último acto oficial de Andrea corderos y pavel Nedvedestá en el campo. Quién sabe si volverán, no quieren estar sobrecargados de trabajo para la próxima cumbre. El partido es intenso, en el campo y en las gradas. El salto de Rugani te hace saltar, pero la Juventus no pasa. De nuevo Rugani, una versión genial del gato de Silvestri. Acción aquí (Chesney está tan ocupado) y allá, como si Ken perdiera el objetivo una y luego dos veces: increíble. Y nuevamente, no se puede predecir que el polaco lo salve todo. En definitiva, un partido físico en el que no hace falta perder la cabeza. Sobre todo, sirven para impactar. con la iglesia? Sí, porque Kane ni siquiera tiene suerte (sobre el travesaño). Y Kostik No tiene instinto asesino. Otra vez Kane, otra vez Silvestri. El estadio arde con Fideo: lo que tira Rabiot, lástima que sea el único (y Meriti lo desperdicia). Sobre todo porque increíble Di María tiene un problema en la pantorrilla y se da a la fuga (se sale al rato). Por otro lado, Szczecin no pierde el control. Rabiot volvió a intentarlo, pero la izquierda de Silvestri no pegó. Aquí está el que… cambia: dentro Paredes y Chiesa por Miretti y Locatelli. Fuerza e impulso arriba con Melek Plus. Juventus está luchando, pero tratando de mantenerse compacto. Pereira, la exnovia, la asusta mientras Rabiot está fuera de campo.