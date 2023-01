Mensaje de Año Nuevo de Natalino Palaso para un 2023 más empleable: «¿La renta? Se la damos a los ricos para que den limosna a los pobres»

En 2023 es el discurso de año nuevo de natalino palaso:»Por un 2023 más empleableEl cómico del Véneto no hace descuentos, y en 37 minutos de intervención reproduce un cuadro inquietante y despiadado de nuestra realidad, entre la política y la actualidad. Nos reímos, sí, pero con una risa amarga: “¿Oíste que formaron una nuevo gobierno? Apuesto a que ni siquiera te diste cuenta. Hace lo mismo que el antiguo gobierno pero lo llama con otro nombre. Cada vez que piensan tonterías, Salvini – que quizás no te hayas dado cuenta, pero también ha estado en el gobierno antes – escribió «Se acabó el viaje gratis»… Mierda, no ha terminado para ti: 20 años en Montecitorio consumiendo 12.000 € al mes sin mejorar nunca primero cosas de clase… Estás ahí escribiendo las leyes, y has hecho un trabajo tan bueno que tienes que rehacerlas cada vez. el cinco estrellas Ellos erradicaron la pobreza, pero los pobres no se dan cuenta, estos tipos son más reales: nosotros no erradicamos la pobreza, así que vamos a traerla…». Por el culo como si lo ordenara el médico… Si hay son 5 sillas de cada diez, ¿y tú? Tengo ganas de llamar a los que siguen empleables: hay 5 sillas y 10 personas caminando… La política no puede hacer 5 sillas más, entonces, ¿qué hacer? Haz que deambules: pon un archivo TPVeliminar pos, poner un archivo arañaquitar la araña, poner un archivo Dinero en efectivoCoge el dinero… Las colas que haces en las oficinas de correos, los blogs que tiras en los engorrosos postes de la administración pública, te hacen olvidar que no tienes trabajo… Si fueran menos hipócritas dirían : «Hombre, no podemos trabajar en una mierda, la única forma de salir de esta mierda es hacer un fracaso negro«. Seremos inundados por aguas inundadas. Hemos tomado la renta básica de los pobres para dársela a los barones del siglo XIX que reparten limosnas en negro por puro gusto reaccionario… Así es, todo es más creativo»