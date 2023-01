Adiós Juan Guaidó. La oposición en Venezuela abandonó el «gobierno en la sombra» liderado por el autoproclamado «presidente interino» (A. Puccio)

Los líderes de la oposición venezolana han destituido a Juan Guaidó, un exdiputado que se ha erigido en presidente interino del país sudamericano, y han decidido abolir el gobierno paralelo.

En la oposición, la moción recibió 72 votos a favor, 23 en contra y nueve abstenciones, y pasará a segundo debate.

“La propuesta de Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) fue aprobada por 72 votos proponiendo la abolición del Gobierno Provisional, mientras que la segunda propuesta impulsada por los Voluntarios Populares obtuvo 23 votos”, según el Centro Nacional de Comunicaciones del gobierno interino.

En definitiva, la estrella de Juan Guaidó parece haberse eclipsado de una vez por todas con su gobierno provisional. Ahora será interesante ver cómo se desarrolla esta decisión a nivel internacional. De hecho, una cincuentena de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han reconocido al país liderado por Juan Guaidó como único y legítimo gobierno. Ahora dirán que se equivocaron o no dirán nada en un intento de que la opinión pública se olvide de tan buena figura.

Siempre han afirmado en sus partes privadas que el gobierno de Nicolás Maduro no era legítimo porque durante las elecciones se llevó a cabo un «aparente fraude» sin aportar retazos de prueba y desconociendo el informe de los observadores internacionales coordinado en esa ocasión por el expresidente español Zapatero.

Ahora que los partidarios del autoproclamado líder lo han dejado de lado de una vez por todas e incluso han decidido desmantelar el gobierno sustituto en la sombra, todos nuestros héroes que exportan democracia sana a países que no se han doblegado a la voluntad de la Casa Blanca, hacerles bien. Se entierran y no muestran más polvos faciales.

Finalizada la votación, Guaidó indicó que el proyecto de ley sería enviado a la comisión integrada por los presidentes de las facciones para estudiarlo, revisarlo, elaborar un informe y someterlo a una segunda discusión en el pleno.

Solo para recordarle al más distraído, en 2019 Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos en medio de una plaza en Caracas frente a cuatro gatos. El presidente Donald Trump aparentemente reconoció a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela e ignoró al presidente Nicolás Maduro, quien inmediatamente rompió relaciones con Estados Unidos.

Finalmente, es interesante que los propios diputados del gabinete en la sombra hayan afirmado que este tipo de trabajo no dio el resultado deseado, y por lo tanto, creo que lo mejor para ellos también sería acabar con estas payasadas.

Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info