Melissa Satta Sin paz, el golpe final es demasiado duro: lo sabíamos

Melissa Satta Sin paz, el golpe final es muy duro: nos acabamos de enterar. No hay esperanza de volver, hay confirmación.

Sorpresa e inesperado, como una bofetada. Sin embargo, hay otro par de VIP que saltan, como chapas de botellas, aunque no haya matrimonio que disolver en este caso. Melissa satta y matthew rivetti Ya no son pareja y ya no es solo un descuido de la presión rosa es una certeza.

Su historia de amor ha terminado, nos dijo con una publicación en sus Historias. Instagram Stories: “Después de casi 2 años mi relacion termino. Gracias Melissa.” No hay coma antes del nombre, creemos que es un descuido pero la sospecha permanece.

Por otro lado, el significado es indudable incluso si la noticia llega de manera absolutamente inesperada. Estaban de vacaciones juntos, parecían felices y yo también dejé de trabajar recientemente para Sky Sport con los mismos dos programas la temporada pasada. La ultima foto juntosun beso frente a un romántico atardecer en Cerdeña, el 8 de septiembre, pero nadie pensó en un final tan abrupto.

Melissa Satta Sin Paz, El Golpe Final Demasiado Duro: In Amen Cancelado Por 2 Años

En los últimos meses, Melissa, en una entrevista con la revista semanal «F», habló sobre su amor y, en particular, la historia con ella. Kevin Boateng: Después de la primera crisis decidimos intentarlo de nuevo. Pensamos en nuestros errores y por un tiempo llegamos a un equilibrio, pero no duró, y en ese momento, lo mejor es separarse: No puedes forzar las cosas solo porque tienes un hijo… Ocultar el hecho que he sufrido tanto. Ruptura fallida.

Sufre pero también miedo, porque sabe muy bien que estar al lado de una persona tan famosa no es fácil: “A un hombre no famoso le cuesta aceptar la presión que conlleva estar al lado de una mujer famosa. es una cosa aterradora. Son muy pocos los que quisieran estar asociados con Melissa Satta». Pero con Mattia Rivetti todo fue perfecto. «Tiene principios, educación, respeto: valoro mucho la sensibilidad con la que entró mi hijo».

Y cuando fue invitada en Verissimo, confirmó que finalmente había encontrado al hombre adecuado, además de ampliar la familia: “Maddox tiene unos ocho años y No quiero dejarlo como hijo único.. En silencio todo está hecho, ya veremos. Pero en el futuro me gustaría volver a crear una familia”.