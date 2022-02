Medjugorje, mensaje della Regina della Pace: «L’amore comincerà a regnare»

La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci richiama a ciò che è urgente e indispensabile affinché si attui un vero rinnovamento nel mondo intero, messo così alla prova oggi.

Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera.

Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. Mensaje de Medjugorje del 25 de abril de 2005 alla veggente Marija

“Cari figli, anche oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Con la preghiera e la lettura della Sacra Scrittura entri nella vostra famiglia lo Spirito Santo che vi rinnoverà. Così diventerete insegnati della fede nelle vostra famiglia. Con la preghiera e il vostro amore il mondo andrà su a via migliore e l’amore comincerà a regnare nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

Riflessione

La Madonna ci richiama a ciò che è urgente e indispensabile affinché si attui un vero rinnovamento nel mondo intero, messo così alla prova oggi. E lo fa invitandoci innanzitutto a rinnovare la preghiera in quel “luogo”, da dove parte il vero rinnovamento del mondo: la famiglia. Perché lei sa bene a quali gravi minacce è esposta, tanto più adesso. La famiglia dovrebbe essere un nido sicuro, dove poter sperimentare per primo l’amore an immagine di quello di Dio, dove ognuno dovrebbe formasi e imparare i buoni valori che i genitori trasmettono ai figli.

Oggi sta atraversando una crisi senza precedente, è continuamente attaccata dal maligno che vuole distruggerla, perché sa che se salta la famiglia, salta la socialetà intera. La Madonna, che è la Regina della famiglia, ci ofre la curaIndicaci gli strumenti da usare: la preghiera e la lettura della Parola di Dio, grazie a cui lo Spirito Santo entra nei nostri cuori, portando con sé pace e benedizione.

