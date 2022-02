MediaWorld lancia «No IVA», per 48h tutto in forte sconto ed anche a tasso 0

Atención al nuevo volantino de casa MediaWorld. Il gigante della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, tiene datos vita ad una nuova promozione dal titolo “No Iva”. Come facilmente intuibile, i prodotti saranno messi in vendita senza la fastidiosa tassa, par al 22% circa.

Si tratta di una promozione che purtroppo avrà tempo limitato, visto che durerà solamente 48 minerales, e precisamente dalle 00:01 di oggi, sábado 5 febrero 2022, fino alle 23:59 di domani domenica 6 febbraio. Due giorni in cui potrete acquistare centinaia di prodotti in forte sconto, tra smartphone, smart tv, lavatrici, asciugatrici, videogiochi e via discorrendo.

VOLANTINO NO IVA DI MEDIAWORLD: ECCO ALCUNI PRODOTTI EN SCONTO

MediaWorld offre come sempre la possibilità di un adquirido rateizzato, di conseguenza potrete comprare un oggetto e pagarlo in venti comode rate a tasso zero, senza interessi, dilazionando così la spesa nel tempo. Purtroppo non tutti i prodotti sono inclusi nell’offerta, ea riguardo l’insegna della distribuzione di elettronica fa sapere che sono esclusi dalla promozione: “tutte le console, gli Smartphone Apple iPhone 13/128GB e iPhone 13/256 (compresi quelli degli operatori telefonici – vedi codici in allegato), Apple iPad Air Wi-Fi 64 Gb (vedi codici in allegato), Apple MacBook Air 256Gb ( vedi codici in allegato), i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv, etc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld, solo online Film (DVD e Blu-ray) che Musica (CD – DVD Musicali – Vinile)” . Vediamo qualche offerta interessante, a cominciare dall’Apple Watch Serie 7 GPS 41mm en entrepiso de aluminio, en vendita a 355 euro invece che i 430 euro di listino.

Per la stessa versione dell’Apple Watch ma in colorazione galassia, il prezzo sarà di 358 euro, mentre per la versione con casa de 45 milimetros si sale a 381 euros invece che i canonici 460. Per il Realme GT Master Edition 8+256GB Voyager Grey, il precio sarà di 269 euro invece che 329, mentre chi volesse comprarsi un SSamsung Galaxy A52s 5G Awesome Black ma anche Violet o White, dovrà investire 286 euro invece che 329. Per quanto riguarda gli iphone 13, Mediaworld se encuentra en venta el modelo Pro con almacenamiento de 128 gigabytes en color azul, y oro, a 974 euros invece che 1.056. Per il Pro Maxi da 128 Gb, invece, valdrá 1.056 euro (invece che 1.280), mentre chi puntasse ad un iPad 10.2” 2021 Wifi 64Gb Grigio Siderale, la cifra del metro en preventivo sarà di 318 euro, invece che 389.